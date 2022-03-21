Haval запатентовала в РФ новый кроссовер Haval H6 Supreme+

Китайский автопроизводитель Haval запатентовал на российском рынке новую модель кроссовера под названием Haval H6 Supreme+.

Речь идет о среднеразмерной модели, которая имеет продвинутые характеристики и современный дизайн кузова. Следует отметить, что продажи кроссовера Haval H6 Supreme+ уже начались в Китае с лета прошлого года. Однако теперь автомобиль получит продвинутые опции, а также поддержку сетей пятого поколения.

Под капотом паркетника устанавливаются агрегаты на 1,5 и 2,0 литра с мощностью 169 и 218 л.с. соответственно. Во всех комплектациях Haval H6 Supreme+ предусмотрена семистуменчатая роботизированная трансмиссия и передний привод. Стоимость кроссовера в РФ пока не сообщается.