 

Haval запатентовала в РФ новый кроссовер Haval H6 Supreme+

21.03.2022, 18:11, Разное
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Китайский автопроизводитель Haval запатентовал на российском рынке новую модель кроссовера под названием Haval H6 Supreme+.

Речь идет о среднеразмерной модели, которая имеет продвинутые характеристики и современный дизайн кузова. Следует отметить, что продажи кроссовера Haval H6 Supreme+ уже начались в Китае с лета прошлого года. Однако теперь автомобиль получит продвинутые опции, а также поддержку сетей пятого поколения.

Под капотом паркетника устанавливаются агрегаты на 1,5 и 2,0 литра с мощностью 169 и 218 л.с. соответственно. Во всех комплектациях Haval H6 Supreme+ предусмотрена семистуменчатая роботизированная трансмиссия и передний привод. Стоимость кроссовера в РФ пока не сообщается.



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