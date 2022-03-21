Байкальское пароходство прекращает бизнес в России и переводит сотрудников в Чехию

Гендиректор ООО «Байкальское пароходство» Алексей Анисимов заявил о прекращении бизнеса в России. В ближайшие месяцы все сотрудники компании будут релоцированы в Прагу и Карловы Вары.

В официальном обращении, опубликованном в Instagram, директор пароходства осудил спецоперацию ВС РФ, проводимую на Украине, и заявил о всецелой поддержке украинского народа. Работа предприятия будет полностью остановлена 31 марта, и в ближайшее время все принадлежащие его суда вместе с экипажами будут перевезены в Чешскую республику.

В настоящее время пароходство уже отказывается от перевозок вооружённых сил РФ по акватории Байкала, а также переводит внутреннюю корреспонденцию и официальную переписку на чешский и украинский языки.

– Россию покидают лучшие. Я хожу по Байкалу 40 лет, но никогда ещё мне не было так стыдно, что я русский боцман. Теперь же мне хочется встать на колени и покаяться за это перед украинцами. Теперь мой корабль «Клим Ворошилов» будет трудиться на благо чешского народа. Надеюсь, он будет возить к берегам Украины из Праги гуманитарные грузы, посланные странами НАТО, – сказал боцман Пётр Фёдоров.

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