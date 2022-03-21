Почему ***** с Украиной для России в любом случае закончится катастрофой

Для тех в России, кто еще находится в стадии отрицания или торга – поверьте, это всего лишь стадии принятия реальности. Случилось то, что должно было случиться, просто случилось раньше, чем ожидали. Впрочем, количество переходит в качество внезапно. Иллюзии сейчас – самое опасное, что можно испытывать. Нет, завтра всё чудесным образом не поменяется (только к худшему); нет, “как-то успокоиться” это не может, эта система умеет только идти по пути постоянной эскалации, не вне – так внутри. Любое затишье и кажущийся откат будут лишь передышками и перегруппировкой перед новой еще большей катастрофой.

“Победа” в ***** с Украиной будет катастрофой; поражение – не меньшей катастрофой; “зависание” в ситуации “ни мира, ни *****” – еще большей катастрофой. И у того, и у другого, и у третьего последствия одни: рост репрессий, обнищание, рост идеологической обработки, рост преступности, милитаризация всего общества, полицейское государство во всех мелочах, изоляция от мира, резкое и последовательное снижение социальных функций типа медицинского обслуживания, резкое сокращение ассортимента товаров без шанса на восстановление со временем, смерть науки и образования, китаизация жизни, моральная смерть общества и необходимость всем оставшимся внутри открыто эту смерть принять и в ней поучаствовать с энтузиазмом. Не будет никакой “внутренней эмиграции” – она возможна только в очень мягких режимах. Каждый должен будет публично стать подлецом или жертвой.

Нет, никто, ни Запад, ни Восток, ни марсиане не станут спасать россиян от самих себя. Построят забор, убедятся, что за забором аборигены не могут делать достаточно хорошего оружия, чтобы напасть на тех, кто с другой стороны, и будут тихо ждать пока внутри забора всё само перегниет. Ждать им, возможно, 10 лет, возможно – 30, возможно – 70, как в прошлый раз, но у них есть время, оно работает на них; никто не торопится. У меня нет точной карты этого забора, и я не могу гарантировать, что Харьков, Днепр, Киев, Львов, Тбилиси, Ереван, Алма-Ата, Бишкек или даже Рига не попадут в итоге внутрь забора. Могу гарантировать, что туда не попадут ни Прага, ни Варшава, ни Франкфурт, ни Пекин, ни более отдаленные города.

Через пару лет внутрь забора перестанут поступать значимые средства от продажи нефти; падение уже 30%, к концу года будет 50%, через два года, по моим предположениям – 75%. Через 5-7 лет про нефть как источник валюты можно будет забыть. За это же время уйдет и газ как источник валюты (я не учитываю некий поток юаней, небольшой и неравномерный, требующийся 100% на приобретение жизненно важных товаров). Импорт будет не на что купить, внутри имортозависимая промышленность остановится и не перестроится – все попытки кончатся стандартным “всё украли” и созданием неработающих гомункулюсов типа “Арматы”, ПакФа, планшетов для школ и Кагоцела. Через 10-15 лет вооружения НАТО и Китая уйдут так далеко вперед, что, возможно, угроза “нажать красную кнопку” станет не более опасной, чем угроза палестинцев атаковать своими ракетами территорию Израиля. Это будет game changer: строили Иран, а построили Ирак.

Не надо питать иллюзии относительно “нового малого СССР” и “как-то же жили”. Новый малый СССР – это СССР без потенциала Восточной Европы, с рынком в три раза меньше, с вымирающим населением, без построенной в 30-50-е годы фактически рабами по западным лекалам промышленной базы, без выращенной физико-математической и инженерной школы, без идеологии, в которую верили люди буквально до 80-х годов, без институциональной системы смены власти и пр. Но главное – СССР громко и убедительно провозглашал свое миролюбие, жил под лозунгом “никогда больше”, четко понимал “красную линию” в виде НАТО и союзников и активно сотрудничал в рамках “сближения систем” в области технологий. Все “советские” машины – разработки Запада; все советские системы автоматизации – западные чертежи.

Наконец, СССР был вторым полюсом биполярного мира, и это заставляло взаимодействовать. Россия сегодня воспринимается как “бешеная” со всеми заявлениями о начале ядерной *****; вдобавок Россия – больше не второй и вообще никакой не полюс. Второй полюс – это Китай, с ним надо считаться и договариваться.

Россия же – pain in the ass, а не полюс силы. Что выгодно Китаю? Слабая Россия, зависимая от него. Что выгодно остальному миру? Ровно то же самое. Впервые за много лет в мире есть консенсус.

К чему я это пишу? К тому что “как-то жили” не проходит как аргумент. Теперь будет по-другому. Хуже или лучше? My guess, много хуже.

И да, я отдаю себе отчет в том, что многим не на что уезжать, нет профессий, которые с руками оторвут за рубежом, нет моральных сил покидать страну. Я сочувствую им так же, как это делают десятки тысяч наших соотечественников за рубежом, которые сейчас пытаются организовать помощь по эвакуации и устройству россиян.

Просто поймите, вопрос стоит не о том, как комфортно вы устроитесь за рубежом, а можете ли вы жить в городах, заставленных автозаками? Можете ли не поднимать глаз, чтобы сосед, полицейский или домоуправ, не подумали, что вы недостаточно рьяно поддерживаете тирана и его кровавую политику? Можете ли с сыном учить стишок про лучшего президента и великую российскую армию-освободительницу для утренника в детском саду, радуясь тому что он еще маленький и до его 18 лет, когда он пойдет служить и погибнет где-нибудь в окрестностях России, вы еще можете побыть вместе? Хотите ли работать на государственную структуру, послушно выходя на митинги, развешивая в офисе плакаты “против пиндосов” и портреты старика в ботоксе, который уничтожил ваш мир? Хотите, чтобы при вылете за границу вас шмонали и допрашивали (и с большой вероятностью через некоторое время – вообще перестали выпускать)? Сможете ли смотреть потоки коричневой жидкости, льющейся из телевизора – потому что рано или поздно они перекроют альтернативы; разве что УКВ приемники будут с помехами брать что-то, кроме патриотического угара? Есть ли у вас гарантия, что вы через пару лет не отправитесь в лагерь на “строки Восточной Сибири” просто потому, что у СК есть план по раскрытию заговоров? Готовы ли вы на то, что всё вышеперечисленное будет тянуться всю вашу жизнь, и ваши дети будут жить эту жизнь, а сутью её будет – достать продукты, записаться в очередь на отечественный кривобокий холодильник с поставкой через год-два или китайскую ломучую машину с поставкой через пять лет, “урвать” приличные штаны, которые “выбросили в продажу”, отстояв в очереди часы, если не дни? Вы справитесь с фразой “Ты разве не знаешь, дочка, что такие вещи говорить нельзя – папу за это уволят с работы или даже посадят”? Что вы ответите на вопрос дочери: “Папа, почему нам нельзя говорить то, что мы думаем?”.

Это кажется, что в последние четыре недели горят жилые дома только в Украине. На самом деле по всей России сгорели жилища у 145 млн человек. Можно жить на пепелище, делая вид, что всё нормально – пока не задохнешься в угарном газе. Я знаю, что большинство в России вообще считает пепелище нормальным домом, а запах гари их возбуждает. Но можно ведь оставить сгоревшие дома и начать всё сначала, даже если не на что. Выбор за каждым.

Андрей Мовчан, эксперт программы “Экономическая политика” Московского центра Карнеги