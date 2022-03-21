Многие девушки опасаются красной помады и совершенно напрасно: главное – подобрать правильный тон яркого элемента макияжа

Многие девушки считают, что красная помада подходит только для вечернего макияжа. И опасаются использовать ее в повседневной жизни. Но это напрасно. Сейчас красная помада актуальна в любое время дня. Но при условии, что косметическое средство правильно подобрано. А также соответствует образу и типу внешности. Красная помада подходит абсолютно любой женщине. Как подобрать средство и как правильно его использовать?

Тон зависит от типа внешности

Оттенок косметического средства подбирается с учетом цвета волос и кожи. Что рекомендуют профессионалы?

Девушкам с белокурыми волосами и светлой кожей эксперты советуют выбирать холодные оттенки помады. Таким типом внешности обладает, например, Аманда Сейфрид.

Для повседневного макияжа подойдут помады ягодных цветов. А для вечернего – темно-красные и винные тона.

Обладательницам светлых локонов и кожи золотистого цвета стоит отдавать предпочтение красно-оранжевой помаде или другим теплым оттенкам косметического средства. Именно такой макияж выбирает Марго Робби.

Амаль Клуни — обладательница светлой кожи и темных волос. Таким женщинам подходят яркие оттенки красного.

Шатенкам или брюнеткам с оливковой кожей косметологи советуют пользоваться помадой винного иди рубинового цвета. Она подчеркивает достоинства такого типа внешности. В этом можно убедиться на примере модели Ирины Шейк.

Девушкам с волосами огненного цвета и белой кожей подходят холодные тона красной помады. Их выбирает рыжая красавица Джессика Честейн.

Девушкам с огненными локонами и кожей золотистого оттенка рекомендуется использовать помаду очень яркого, чистого красного цвета.

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Такой косметике отдавала предпочтение Эмма Робертс после окрашивания волос.

Часто женщины неправильно пользуются тестером, нанося его на область запястья. Но следует учитывать, что оттенок кожи на руках отличается от цвета губ. И на лице помада будет смотреться совсем по-другому. Чтобы не ошибиться с выбором товара, надо наносить тестер на область губ. Перед использованием его следует протереть спиртовой салфеткой.

Текстура

Помада может иметь глянцевую, атласную или матовую консистенцию. Последней редко отдают предпочтение. Матовые помады сегодня в тренде, но многим девушкам это средство доставляет дискомфорт. К тому же такая косметика плохо подходит для жарких летних дней. Эксперты рекомендуют использовать помады с атласной или глянцевой текстурой.

Правила подбора макияжа

Делая мейкап под красную помаду, нужно помнить, что тон лица должен быть ровным, но не плотным. Это правило особенно актуально для летних дней. В качестве маскирующего средства и для выравнивания тона лучше применять BB- или CC-кремы с легкой текстурой. Важно, чтобы брови имели аккуратную форму. Их подчеркивают с помощью карандаша или теней. А для макияжа глаз можно ограничиться тушью.

Как правильно использовать средство

Перед нанесением красной помады следует широко улыбнуться. И посмотреть, нет ли шелушения в области губ. Если кожа на этом участке лица неидеальна, помада будет выглядеть некрасиво и неровно. Шелушение удаляют при помощи скраба или зубной щетки. Чтобы помада держалась ровно и не растекалась, визажисты рекомендуют смазать губы ватной палочкой, смоченной в мицеллярной воде. Если девушка уверена, что сможет красиво нанести средство, контурным карандашом можно не пользоваться. Он рекомендуется тем, кто хочет подкорректировать форму губ. Или при нанесении средства вылезает за края. Контурный карандаш подбирается в соответствии с оттенком помады.

Оказывается, использовать эту яркую косметику совсем не трудно. При правильном подборе и нанесении макияжа качественная красная помада подчеркнет природные достоинства любой женщины.