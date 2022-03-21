Крис Хемсворт и Эльза Патаки поделились редкими фото близнецов по особому случаю

Одна из самых крепких и, что уж там, красивых пар мирового кинематографа Крис Хемсфорт и Эльза Патаки отпраздновали восьмой день рождения своих близнецов – Тристана и Саши. По этому поводу оба сделали публикации в социальных сетях. Крис поделился одной фотографией, на которой мальчики примерили образ Тора – знаменитого персонажа Хемсфорта, а Эльза опубликовала аж серию фотографий из семейного архива, среди которых и ранее не опубликованные снимки детей, и общие фото всей семьи, включая старшую дочь Индию Роуз.

С 8-м днем рождения моих мальчиков! Если вы спрашиваете, разрешено ли им носить какие-либо другие наряды супергероев, кроме Тора, то мой ответ: “Нет”, – подписал в шутливой форме Крис фотографию.

С днем рождения, малыши! Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы с вами разделили за этот год. Вместе шаг за шагом, – написала Эльза и продублировала сообщение на родном испанском.

Напомним, что Эльза и Крис поженились 26 декабря 2010 года. Через два года супруги впервые стали родителями – у них родилась дочь Индия, а в марте 2014-го на свет появились близнецы Тристан и Саша. Эта актерская пара – одна из самых романтичных и даже после 11 лет брака они находят время друг для друга. В ноябре Крис и Эльза были замечены в Праге, где он снимался во второй части фильма Extraction, получившей на русском название “Тайлер Рейк: Операция по спасению”, а она приехала его поддержать. Супруги вели себя как молодожены и с удовольствием делились своим настроением с подписчиками в социальных сетях. Кроме того, Хемсворты часто проводят время в родной для Криса Австралии вместе с ближайшими родственниками актера, в том числе с младшим братом Лиамом, звездой фильма “Голодные игры”.

Крис Хемсфорт и Эльза Патаки, 2019 год