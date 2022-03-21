 

Chery запатентовала в РФ седан Arrizo 5 Plus размером с Hyundai Elantra

21.03.2022, 16:50, Разное
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Китайский бренд Chery запатентовал в РФ обновленный седан Chery Arrizo 5 Plus.

Автомобиль по габаритам походит на популярную южнокорейскую модель Hyundai Elantra. Известно, что выход модели седана для китайского рынка состоялся в прошлом году. Под капотом применили 1,5-литровый двигатель, который в разных комплектациях выдает от 116 до 156 л.с. В продаже запустят версии с вариатором или механической коробкой передач.

Кроме того, по внешнему виду следует отметить модернизированную решетку радиатора и стильные задние фонари. Пока точные параметры автомобиля не объявлены, однако эксперты полагают, что новый седан станет более востребованным на рынке РФ ввиду улучшенных параметров.



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