Джинсы клеш — один из трендов весны 2022-го: с чем их лучше сочетать

Расклешенные джинсы были на пике моды еще в 70-х годах. И – о чудо! – вернулись в современный мир и наступившей весной стали настоящими законодателями моды.

Почему стоит обратить внимание на джинсы клеш? Во-первых, потому что они подходят всем девушкам без исключения. Они изменят любую фигуру в лучшую сторону. Облегая бедра и расширяясь книзу, они дают иллюзию фигуры песочных часов. Кроме того, эта форма брючин удлиняет ноги и очень поможет женщинам, которые стремятся выглядеть выше.

С чем носить расклешенные джинсы? В прохладные дни эти джинсы отлично будут смотреться с длинным широким пальто. В теплые дни пальто может заменить пыльник. А если уж совсем холодно, к клешам подойдет жилет или шубка из искусственного меха.

Длину и фасон нужно выбирать в соответствии с ростом и пропорциями фигуры. Наиболее выигрышно расклешенные джинсы смотрятся с пальто и плащами подлиннее, и, если вы решили выбрать модель покороче, лучше отдать предпочтение моделям нейтральных расцветок.

С блейзером

Блейзер добавит изысканности и стиля любому образу, даже если часть этого образа — недорогие расклешенные джинсы.

С блузкой

Надеть блузку с парой расклешенных джинсов — отличный вариант для девушек, которые не исключают возможность пойти после работы куда-нибудь еще. Блузка — отличная пара для джинсов, ведь она одновременно стильная и женственная. Чтобы всегда выглядеть опрятно и аккуратно, блузку нужно заправлять.

С кожаной курткой

Джинсы, кожаная куртка и простые сапоги — идеальный лук современной женщины. Если захочется смягчить образ и сделать его более женственным, можно надеть обувь на изящном каблучке.

Чтобы сделать лук более шикарным и изысканным, лучше сменить кожаную куртку на замшевую (контраст с джинсовой тканью будет только на руку владелице). При выборе цвета стоит остановиться на традиционном черном или коричневом.

С толстовкой

Толстовки давно перестали быть частью спортивной или рабочей одежды. А в паре с джинсами клеш — это то, что нужно, чтобы выглядеть стильно.

С майкой

Еще одна находка для джинсов с расклешенными брючинами — майка. Простые и нарядные, прозрачные и плотные — лучший, даже незаменимый вариант для жары. Из обуви к такому наряду идеально подойдут шлепанцы, слипоны или сандалии.

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С водолазкой

Водолазка поможет сделать акцент на джинсах и, соответственно, на нижней части фигуры. Кроме этого обтягивающий верх отлично уравновешивает широкие брючины. Кстати, чем проще джинсы, тем общий образ будет ближе к классике. К ярким синим джинсам больше всего подойдет водолазка черного, серого, белого или телесного цвета.

С пуловером

Теплые пуловеры и кардиганы выглядят с широкими джинсами уютно и мило. Их можно носить навыпуск или заправить. Главное здесь – выбрать фасон, который больше всего подходит вашей фигуре: водолазка, “бабушкина” кофта или даже вещь ассиметричного кроя. Из обуви подойдет все, что угодно: сапоги, ботинки, даже шлепанцы.

С укороченным верхом

Вы также можете носить укороченный топ (тонкий или теплый) с расклешенными джинсами. Это один из самых эффективных способов удлинить ноги: с таким верхом фигура становится пропорциональнее. Единственное, о чем следует помнить, — с укороченным верхом следует носить джинсы только с высокой посадкой, низко посаженные джинсы с топом выглядят неопрятно и даже вульгарно.

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С футболкой с графическим принтом

Несмотря на то что футболки с графическим принтом являются сугубо повседневной одеждой, в сочетании с расклешенными джинсами они могут выглядеть празднично и нарядно. Секрет — в обуви.

С джинсовой курткой

Джинсовая куртка — один из самых простых вариантов верхней одежды для таких джинсов. Она подойдет к чему угодно и будет прекрасно смотреться на женщинах любого возраста и размера. Ее также можно носить в течение всего года, и это действительно самая универсальная верхняя одежа из всех существующих вариантов.

Можно выбрать куртку того же оттенка, что и джинсы, а можно и поиграть с цветом.

С кружевом

Кружево — нежное и женственное, джинсы — простые и даже грубоватые. Казалось бы, что между ними может быть общего? Но кружевная ткань так круто контрастирует с джинсовым материалом. Неважно, кружевной верх какого фасона вы выберете, с джинсами клеш любой будет смотреться потрясающе!

С белой рубашкой

Какое сочетание может быть универсальнее, чем сочетание джинсов и белой рубашки? В этом наряде можно пойти и на работу, и на вечеринку, и даже на какое-нибудь серьезное мероприятие. Все зависит от того, какие аксессуары и обувь вы выберете.

Вообще белая рубашка — это настоящий маст-хэв для женщин любой возрастной группы. К тому же к такому сочетанию подойдет практически любая верхняя одежда.

Не любите или опасаетесь носить белое? Можно надеть любую рубашку на пуговицах. Она подойдет абсолютно к любой одежде (к юбкам, брюкам, шортам). Прекрасно смотрятся и клетчатые рубашки. Во-первых, это почти классика, во-вторых, в них вы будете выглядеть моложе.