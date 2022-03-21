 

Meta согласилась предоставить приложению «Мой донос» доступ к страницам пользователей

21.03.2022, 16:11, Разное
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В рамках мирового соглашения, заключённого в Тверском районном суде Москвы, компания Meta обязалась предоставить приложению «Мой донос» доступ к личным страницам и переписке пользователей. После этого суд постановил отложить решение о признании компании экстремистской организацией.

Представители компании согласились, что призывы к убийствам российских и белорусских военнослужащих и политиков нарушают внутренние регламенты. В настоящее время на призыв к убийствам по национальному признаку в Facebook и Instagram наложен мораторий, за нарушение которого сотрудники могут столкнуться со строгим выговором. Суд дал Meta 2 недели на полную интеграцию с государственным сервисом «Мой донос», который автоматически сможет отслеживать активность и переписку граждан, чьи аккаунты будут установлены по фотографии, номеру телефона или другим косвенным признакам.

«Мы вовсе не хотим, чтобы в наших соцсетях были экстремисты. Мы их вычисляем и строго наказываем. Meta с радостью примет помощь Роскомнадзора и ФСБ в этом нелёгком деле. Насколько нам известно, алгоритмы, которые использует «Мой донос», уже много лет позволяют выявлять экстремистов благодаря анализу переписки, телефонных разговоров и частных бесед на кухне. Надеемся и на дальнейшее плодотворное сотрудничество с российскими органами», – сказал глава Meta Europe Рокош Дзержинский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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