Мнение: Коротко по Украине. 20.03.2022

Коротко по Украине. 20.03.2022

1. Мариуполь. За день о серьезных продвижениях в городе не сообщалось. Бои — в районе «Азовстали», в Левобережном районе и к северо-западу от центра города. В городе чудовищная гуманитарная катастрофа, ставшая прямым следствием преступного решения шайки Зеленского удерживать жителей в качестве заложников. Завтра ожидается активизация штурмовых действий.

Во время штурма погиб заместитель командующего ЧФ по военно-политической работе капитан 1-го ранга Палий. Корабли ЧФ поддерживают огнем штурмовые подразделения.

2. Николаев. Без существенных изменений. ВС РФ ограничиваются блокированием города и осуществляют огневое поражение сил противника на окраине города. Противник в меру сил огрызается. Ким после удара по 79-й одшбр уже не весел. Полные потери до сих пор скрывают.

3. Кривой Рог. По сообщению мэра города, передовые части ВС РФ находятся уже в 10 км от города, но активных действий в отношении самого города пока не ведется. ВСУ готовятся оборонять его на ближних подступах. Движения в направлении Никополя сегодня не фиксировалось.

4. Запорожье. На направлении Каменское — Орехов — Гуляйполе без существенных изменений. Запорожье продолжают укреплять, ожидая активного развития событий после того, как Мариупольский котел будет ликвидирован.

5. Угледар. ВС РФ и армия ДНР достаточно уверенно продвинулись на север к Марьинке и Курахово. Противник с боями и тяжелыми потерями отходит на север, стремясь замедлить продвижение наших войск. Через несколько дней, думаю, выйдут уже к Курахово, что создаст серьезные проблемы для Марьинского укрепрайона. Ситуация в самом Угледаре пока не ясна.

6. Марьинка. Продолжается штурм Марьинки с востока. Войска медленно продвигаются вперед. Быстрого прогресса тут не будет. Более вероятно, что события тут ускорятся, когда с юга к Марьинке подойдут войска, действующие в районе Угледара.

7. ЛНР. Продолжались бои севернее окраин Лисичанска и в Северодонецке. Продолжались бои в Попасной. Ожидается, что уже в ближайшие начнутся более решительные действия по освобождению этих городов. Группировка ЛНР и ВС РФ получает усиление для завершения освобождения территории республики.

8. Авдеевка. Существенных продвижений нет. Оборону противника продолжают обрабатывать в ежедневном режиме. В целом, идея проломить оборону Авдеевки в лоб выглядит спорной, хотя и нельзя исключать, что в ближайшие дни начнет действовать кумулятивный эффект от длительной бомбардировки.

9. Изюм—Балаклея. Продолжались бои, также к северу и западу от Харькова. Их результаты неясны. Противник продолжает перебрасывать подкрепления на это направления, чтобы сдержать потенциальный удар в тыл Донбасской группировке. Некоторое кол-во сил он придерживает в районе Павлограда, также идут мероприятия по усилению обороны Славянско-Краматорской агломерации.

10. Киев. Бои к западу и востоку от Киева. Чернигов и Сумы без изменений. Отмечен эпизод массовой сдачи в плен личного состава 14-й механизированной бригады. На данном направлении пока что господствуют тенденции к позиционности, в том числе в силу протяженности фронта.

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