Мнение: Об ушедших из России… навсегда?

Они уходят. Точнее даже — бегут. Поодиночке и группами. Громко объявляя об этом или по-тихому «сваливая». Уходят, чтобы «никогда» больше не вернуться в эту страну…

Нет, речь не о «пятой колонне», потянувшейся на выход с вещами, пока ещё границы не перекрыли. Нет, побежали те, кто по самой своей природе вроде бы привычны ко всему, к любым рискам и перипетиям. Те, кто готовы «на любую подлость, на любое преступление ради 300% прибыли».

И вот те раз…

Западные бренды потребительских товаров массово «повалили» из России, ставшей вдруг токсичной. Бутики в торговых центрах закрылись и опустели, а на дверях появились бумажные полоски с печатями службы охраны.

Продавцы одежды, косметики, кофе — все потянулись на выход…

Некоторые «молча», как испанская Zara.

Некоторые с «извинениями» и «сожалениями», как Chanel.

Ох уж эти извинения! Когда пространные, когда сухие, но всегда оставляющие возможность дать обратный ход…

Значит ли это — плюс не вывезенные из бутиков товары и не снятые вывески, — что они обязательно вернутся, рано или поздно?

Вернутся при первой же возможности?

А мы — мы всё забудем, всё простим и на радостях примем обратно?

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