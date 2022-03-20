Войны, для чего они нужны

Почему доктрина политического реализма часто напоминает «борьбу двух лысых мужчин за расческу» и не совпадает с интересами населения.

Москва. 1 января 1969 г. Лозунги участников съезда в зале заседаний Верховного Совета СССР: «Мы с вами, патриоты Вьетнама!». Фотохроника ТАСС

Национальный интерес

В 1982 году аргентинская военная диктатура отправила 600 солдат вторгаться на Фолклендские острова, которые были под контролем Великобритании. Британское правительство бросилось их защищать. Последовала короткая война, в результате которой погибло 907 человек. Для сравнения, в это время на самих островах жили 1800 человек. Зачем случилась эта война? Приверженец политического реализма может ответить так: ради национальных интересов, конечно. В национальных интересах каждого государства — отстаивать свои территории. И когда два государства считают одну и ту же территорию своей, то за эти территории нужно бороться. Доктрина политического реализма видит государство как актора. Как человека, у которого есть свои страхи, задачи и интересы. Только эти интересы часто не совпадают с интересами населения. Но умирать за них приходится именно населению. Которое упорно убеждают, что это в их интересах садиться в лодку и нападать на остров, население которого совсем этого не хочет. Что это в их интересах садиться в другую лодку и плыть через океан, чтобы защищать этот остров. Аргентинский писатель Борхес назвал Фолклендскую войну «борьбой двух лысых мужчин за расческу». Великобритания отстояла свою расческу, но до сих пор обе страны считают ее своей. Аргентинская диктатура, кстати, вскоре пала.

Вторгаться в другое государство, люди которого совершенно этого не хотят, оказалось плохой идеей.

Игрища государств за то, каким цветом закрашена территория на карте, были бы забавными. Но пешками в этих игрищах оказываются простые люди. Которые погибают, думая, что борются за великое дело. За национальные интересы своего государства.

Кто виноват в Первой мировой войне?

Первую мировую иногда называют самой бессмысленной войной в истории. Для нее было много поводов, но мало причин. Историки до сих пор спорят, можно ли было ее предотвратить; и о том, кто виновен в ее начале. Десятилетия перед началом войны были десятилетиями страха. Правители России, Франции и Британии боялись нападения со стороны Германии, которая быстро развивала свою индустрию, армию и флот. Правители Германии боялись, что Франция и РФ обгоняют их индустриальный рост. Правители Австро-Венгрии и Османской империи боялись, что РФ будет использовать балканских славян для дестабилизации их империй. В 1914-м сербский националист Гаврила Принцип совершил убийство австро-венгерского наследника на престол. Австро-венгерские власти приравняли сербскую государственность и даже сербский народ к радикальным националистическим группировкам. И использовали это как повод для войны. Российские власти объявили мобилизацию, а это втянуло в войну Германию, а это втянуло в войну Францию, а это принудило Германию вторгнуться в Бельгию, а это втянуло в войну Великобританию. Все в этой ситуации боялись нападения друг от друга. Вполне возможно, что даже обоснованно. Все страны вели «оборонительные» войны. Начать эту войну могла любая страна. Но начала ее Австро-Венгрия. Вернее, ее правители — за действия которых больше миллиона их «подданных» потеряли жизни. А само государство развалилось.

В годы перед войной было совершено много ошибок. Было много неиспользованных возможностей для дипломатии.

И в длинной перспективе виноваты правители всех стран.

Но именно правители Австро-Венгрии развязали полномасштабную войну, которая разрушила десятки млн жизней.

1915 г. Солдаты на поле битвы во время Первой мировой войны. Репродукция. Фотохроника ТАСС

Если бы Франция отдала Эльзас-Лорейн Германии, войны бы не было! Может быть. Если бы Британия четко вела внешнюю политику, войны бы не было! Может быть.

Если бы Сербия приняла условия ультиматума, войны бы не было. Может быть.

Если бы Германия не устроила гонку вооружений, войны бы не было! Может быть.

Если бы РФ не лезла в сферу влияния Австрии, войны бы не было! Может быть.

Любая из этих стран могла начать Первую мировую войну. Но начала ее Австро-Венгрия.

Убить Гитлера

Заместитель главы нацистской контрразведки Ханс Остер — одна из самых несправедливо забытых фигур Второй мировой. Почти всю свою карьеру в Третьем рейхе Остер секретно работал против Гитлера. Остер спасал евреев, переправляя их через границу. Остер предупредил правительство Нидерландов о неминуемом нападении. По его подсчетам, это предупреждение унесло бы 40 000 немецких жизней. Предупреждать о нападении или нет, было для него большой дилеммой. Но Остер заключил, что это необходимая жертва для спасения миллионов. И все же свою известность генерал-майор заработал по другой причине. «Заговор Остера» был организован в 1938 году, перед немецким вторжением в Чехословакию. По плану, когда Франция и Великобритания вступятся за Чехословакию, заговорщики должны были убить Гитлера, захватить власть в Германии и остановить войну. Но власти Великобритании и Франции не вступились за Чехословакию. Они решили, что лучше отдать целую страну Гитлеру, чтобы предотвратить войну. Война, конечно, все равно случилась. Но для «Заговора Остера» было уже поздно. Остер попытается еще раз, а 1943 году. Его поймают и казнят за измену родине. Но можно ли обвинить его в измене родине? Остер боролся со своим правительством, со своим фюрером. Но он боролся за свою страну. И он боролся против войны.

Как протесты остановили войну во Вьетнаме

Могу сразу ответить на поставленный вопрос — антивоенное движение смогло повлиять на американскую внешнюю политику, потому что оно было организованным. Разные антивоенные группы, от либералов до консерваторов, от анархистов до марксистов, смогли сплотиться вокруг общей цели. Не всегда, конечно, были и споры и разногласия, но «в определенные моменты действия антивоенного движения, особенно массовые демонстрации, играли центральную роль в формировании американской внешней политики», — пишет Мелвин Смолл, историк антивоенного движения. Антивоенное движение ставило перед собой несколько целей. Первой целью было распространить информацию о войне и пробиться через стену пропаганды. Во-вторых, нормализовать сопротивление войне — многие американцы не могли решиться протестовать «против своей страны». Не каждый был готов быть Хансом Остером. Поэтому было важно показать, что сопротивление — это не борьба против своей страны, а борьба против действий властей. Наконец, необходимо было построить массовое антивоенное движение и превратить его в политическую силу, которая в свою очередь могла бы увеличить цену войны. Сделать войну невыгодной. Американские власти жестоко подавляли протесты, были аресты и гонения. Но антивоенное движение процветало. Антивоенное движение пользовалось множеством стратегий: сопротивление призыву; организация публичных и подпольных антивоенных комитетов; протесты; марш на Пентагон; забастовки рабочих; гражданское неповиновение; саботаж.

1972 год. Вьетнам. Фото: AFP/ТАСС

«Когда вы считаете, что ваше правительство совершает преступления или не идет навстречу требованиям своего народа, вы должны встать и что-то сказать. Если вас не слышат, вы должны сделать что-то более решительное. С достаточным количеством людей вы можете преодолеть силу полиции — сопротивление работает. Сегодня мы, американцы, имеем все основания протестовать и сопротивляться» (Билл Циммерман, активист времен Вьетнамской войны).

Провал самого большого протеста в истории

Протестовать против войны в Ираке вышло от 10 до 15 млн человек. Протесты были по всему миру. Тем не менее война продолжалась. Почему? Социологи, активисты и политологи долго пытаются ответить на этот вопрос. Протесты добились одного результата — смены партии в США. Республиканская партия, которая начала войну, проиграла выборы Демократической партии. Протесты серьезно повлияли на публичное мнение. 20% опрошенных сказали, что они приняли более антивоенную позицию из-за протестов. После поражения республиканцев на выборах антивоенное движение утихло. Но демократы не прекратили войну и вскоре развязали новую в Ливии. Из протестов против Иракской войны можно сделать три вывода: 1) Массовые протесты имеют объединяющую силу, они помогают организовываться и менять общественное мнение. 2) Протесты могут повлиять на выборы в демократических странах, но даже там они не всегда работают.

В стране с прямой демократией войну можно было бы остановить массовым движением людей, которые ценят свои интересы и интересы своих товарищей, вместо эфемерных «национальных интересов».

В репрезентативной демократии, как в США, протестам удалось сменить власть, но это мало что поменяло. А в авторитарных странах и подавно. В авторитарных странах намеренно создается иллюзия отсутствия выбора. 3) Протесты необходимы для объединения движений. Чтобы люди, выступающие против войны, понимали, что они не одни. Но чтобы остановить войну, нужно большее. <…>

Нет

Александр Македонский запомнился миру как «великий человек». Жителям Персии, Сирии и Анатолии он запомнился как массовый убийца. Александр развязал серию войн, расширяя свою империю во много десятков раз. Он дошел от Греции до Индии. И, будучи помешан на своей «богами данной миссии», он не собирался останавливаться. В то время «национальный интерес» был синонимом «прихоти правителя». После нескольких лет военных кампаний Александр нацелил свой взгляд на Индию. Изможденные солдаты в тысячах километров от дома… отказались воевать. «Ничто не остановит войны, если сами люди не откажутся идти на войну», — сказал Альберт Эйнштейн.

«Отечество, слава, воинская честь, лавры — все это лишь пустые слова, призванные замаскировать ужас, уродство и жестокость войны. Чтобы поддержать боевой дух, чтобы оправдать эту войну, они цинично лгали, говорили, что мы сражаемся только за торжество правды и справедливости, а не за их амбиции, колониальную алчность и финансовые интересы» (Луи Бартас, писатель, ремесленник, солдат, социалист; ветеран Первой мировой войны).

Андрей Хржановский, антрополог, специально для «Новой»

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