“Под горшок”: как выглядит стрижка наших мам, которая снова в тренде

Стрижка “под горшок” вернулась и станет трендом причесок на 2022 год. Она известна всем, но женщины относятся к ней с большим скептицизмом. Надо признать: требуется определенное мужество, чтобы так подстричься. Однако прическа видоизменилась и выглядит современно.

История

Стрижка “горошок” родом из 1960-х годов, тогда она считалась квинтэссенцией прически. Взрослые отказались от нее, но детям ее делали еще в 1980-х. Сейчас она нравится все большему количеству женщин, ведь выглядит элегантно. Не так давно с этой стрижкой были замечены Хайди Клум, Рианна и Шарлиз Терон.

Изначально области ушей в прическе были открыты, в современном варианте их можно закрыть. Акцент делается на бахроме, которая вместе с передней и боковыми частями образует обрамление. Головка “гриба” (второе название стрижки ) характеризуется прямыми срезами без ступенек. Обрамлению лица способствует челка.

Кому подходит

Форма “чаши” подходит далеко не всем. Не останавливайте свой выбор на этой прическе, если у вас круглое лицо, она еще больше его подчеркнет.

Подойдет стрижка женщинам с квадратным лицом, под прядями скрываются угловатые черты. Хорошо смотрится на дамах с овальным лицом.

Не самая лучшая основа для “горшка” – кудрявые волосы. На них прическа будет выглядеть иначе.

Плохая идея – делать ее на тонких волосах: область челки может выглядеть бахромой. Такой эффект не годится: стрижка характеризуется прямым срезом.

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Стрижка минималистична, поэтому прекрасно сочетается с ярким цветом волос. Подойдет она и тем, кто носит очки: они замечательно подходят к прическе.

Не только черты лица и аксессуары должны соответствовать форме. Стрижка “горшок” должна подходить вашему типажу. Если вы от природы застенчивы, эффектный вид не произведет желаемого эффекта.

Не пытайтесь подстричься самостоятельно. Эту сложную задачу лучше доверить профессионалу, ведь для получения нужного вида требуется кропотливая работа.