Их сапог свят

Госдума готовится принять догмат о непогрешимости государства.

Пленарное заседание Госдумы. Парламентарии в символике, поддерживающей военную «спецоперацию» в Украине. Фото: пресс-служба Госдумы

Госдума собирается принять новую запретительную инициативу, в стремительном прохождении которой сомневаться не приходится.

Сперва ввели уголовную и административную ответственность за распространение «фейков» о действии российской армии и «дискредитацию» ее использования «в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Это свело до ничтожно малых величин число сообщений в СМИ о прохождении «спецоперации», расходящихся с официальными данными Минобороны.

Опыт был признан положительным, и теперь такую же операцию единороссы Александр Хинштейн, Андрей Турчак, Андрей Клишас и Василий Пискарев хотят проделать с информацией о работе любых государственных органов, действующих в указанных целях за рубежом.

И вот уже Хинштейн анонсирует скорое принятие закона, говоря, что он будет касаться российских посольств, торгпредств, других дипломатических ведомств, а также Росгвардии, МЧС, Россотрудничества и прочих.

Мол, «все, кто защищает интересы РФ за ее пределами — не важно, носят они погоны или нет, — должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и «чернухи», а также «публичной дискредитации».

Думский комитет по законодательству и госстроительству инициативу уже поддержал, а дальнейшее — дело техники. Напомним, что законы об ответственности за «фейки» об армии и за ее «дискредитацию» были приняты и подписаны президентом в течение одного дня: умеют, когда хотят.

Смысл предложения, конечно же, крайне прост: запретить совсем или свести до минимума любые независимые или критические суждения о указанных российских «госорганах», работающих за границей.

Достоверной будет считаться только официальная информация об их деятельности, а любая другая — заведомо ложной, «фейками» или «дискредитацией». С перспективой административной, а то и уголовной ответственности.

Теоретически, факт недостоверности информации или «дискредитации» кого бы то ни было должен устанавливаться судом. Но с учетом уже сложившейся практики по делам, касающимся действий армии или оценок «спецоперации», не стоит надеяться, что применительно к «госорганам» будет иначе.

Практически так же, как сейчас обстоит дело с задержанными на публичных акциях: любые их доказательства, подтверждающие невиновность, рассматриваются «критически» или как (цитирую реальные решения судов) «попытку избежать заслуженного наказания», а любые свидетельства или аргументы полицейских рассматриваются как заведомо правдивые и не подлежащие сомнению.

Более того,

почти наверняка Госдума постарается (если не прямо сейчас, то вскоре) распространить этот принцип на деятельность вообще любых госорганов. Независимо от того, работают они за границей или в России.

Ввести своего рода «догмат о непогрешимости государства».

Установить, что «не должно сметь свое суждение иметь».

Чтобы достоверным считалось только то, что госорганы сами о себе сказали или что о них написали государственные или окологосударственные СМИ.

А все остальное — «фейки», «дискредитация», «заведомо ложные сообщения» и так далее.

Конечно, в таком информационном пространстве — надежно зачищенном от любого мнения, отклоняющегося от официального, — власть будет существовать весьма и весьма комфортно.

Но стоит напомнить, что так же комфортно в свое время существовала и советская власть, где в информационном пространстве царило полное единомыслие.

Прямо по известному проекту Козьмы Пруткова, где предлагалось ввести «одно господствующее мнение по всем событиям и вопросам».

Помните, к чему это привело?

К полному разрушению механизмов обратной связи между обществом и властями — и как следствие, к неэффективным и неисправляемым решениям.

Нет никаких оснований полагать, что сейчас будет иначе.

И, кстати, никто сильнее не дискредитирует «госорганы» — в том числе, работающие за рубежом, чем порой это делают они сами.

Особенно когда их некоторые высокопоставленные представители держат речь на заседаниях Совета безопасности или пишут в телеграме.

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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