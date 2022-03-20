Гармоничная женщина: какая она и по каким законам живет та, которая не считает себя совершенством, но всем вокруг кажется такой

Лиза Питеркина из Нижнего Новгорода является организатором и ведущей тренингов для женщин. Она считает, что не стоит вестись на уловки, которые преподносят нам разного рода “эксперты” (в том числе и на просторах Всемирной паутины), убеждающие женщин, что они являются богинями, феями, кудесницами, волшебницами и прочими сказочными существами.

На основании своего опыта общения с представительницами прекрасного пола коуч делает вывод о том, что такие дамы, как правило, не соответствуют самопровозглашенному статусу богини и носить корону не умеют. При этом истинно статусными женщинами являются как раз те, у кого отсутствует гордыня и претензии на божественность. Они живут в гармонии с собой, не считая себя совершенными, но окружающим кажутся именно такими. Как эти гармоничные отношения с собой проявляются в обычной жизни? Это следование ряду правил.

Не все возможно

Как утверждают научные авторитеты, мозг человека используется далеко не полностью. Из этого многие делают вывод о том, что, задействовав его ресурсы, можно добиться небывалых высот. На это можно возразить следующее. Во-первых, в деле изучении человеческого мозга ученые находятся еще в самом начале пути, и он таит множество загадок, которые еще предстоит разгадать.

Во-вторых, умственный потенциал одного человека может значительно отличаться от способностей другого. Так, у одного их хватает на то, чтобы управлять целой страной, другой может успешно руководить частной фирмой, а третий прекрасно справляется с обязанностями рядового специалиста, являясь при этом высококвалифицированным работником, и очень доволен этим.

Таким образом, посыл “возможно все” не работает. А если все невозможно, значит, для этого есть объективные причины. Значит, в несбыточных целях нет соответствия нам самим, и стремление к их достижению не сделает нас счастливыми. Чтобы жить в гармонии с собой, нельзя забывать, что существуют законы природы, не считаться с которыми просто глупо.

Внешний вид не главное

Гармоничная женщина не относится с излишним трепетом к своему внешнему виду. Ей присуще осознание того, что не следует делать фетиш из идеальной внешности. Она понимает, что не всегда есть возможность предстать перед окружающими с ослепительной прической, с эффектным макияжем, в изысканном модном костюме.

Ведь каждому человеку свойственно уставать, болеть, поэтому и внешний вид может соответствовать таким состояниям. Это вполне естественно, и стесняться этого не нужно. Если же стремиться во что бы то ни стало выглядеть на все сто, когда вы буквально валитесь с ног, это, скорее, похоже на психологическую проблему.

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Соблюдение баланса

Женщина, живущая в гармонии с собой, не считает, что она совершенна и не стремится к этому. Она хорошо знает себя, отмечая, что ей присущи как сильные, так и слабые стороны. Такие дамы понимают, что недостатки – это продолжение достоинств, и наоборот. Например, оборотной стороной скупости является бережливость, педантичности – аккуратность, вспыльчивости – эмоциональность.

Таким образом, слабость можно рассматривать как обратную сторону силы. А то, что называют недостатком, воспринимать как продолжение достоинства. А истинное совершенство состоит в идеальном балансе светлой и темной стороны, внутреннего и внешнего, скрытого и того, что явлено миру.

Изменение отношения к обстоятельствам

Если мы не в силах изменить обстоятельства, следует изменить отношение к ним или к окружающим людям. По большому счету, влиять мы можем лишь на собственное сознание. Изменив его, мы получим иное отношение к миру вместо того, чтобы безуспешно пытаться перекраивать его под себя.

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Гармоничная женщина понимает это, поэтому не тратит время на то, чтобы перевоспитывать родственников, которые проявляют черствость в отношении близких, или нерадивых коллег, которые с прохладцей относятся к своим должностным обязанностям. Вместо этого она больше внимания уделяет самой себе, стараясь философски относиться к этому несовершенному миру.

А вот что по поводу гармоничных женщин думает психолог Алена Симонова.

Каждая женщина уникальна

По мнению Алены Симоновой, гармония начинается там, где женщина относится к самой себе с истинной любовью. На самом деле трудно получить положительную оценку со стороны окружающих, если человек не ценит сам себя. Что касается нелюбви к себе, то она зачастую возникает, когда происходит неприятие своего тела и внешности в целом.

Психолог утверждает, что если трезво смотреть на вещи, то можно понять: идеальные внешние данные мало кому интересны сами по себе. По большому счету, миром правит вовсе не красота, а доброта и любовь.

Если человек любит себя, он не будет рассматривать часами чужие снимки, сравнивать себя с кем-то другим. Он не станет создавать кумиров и пытаться подражать им. Счастливая женщина ценит свою уникальность, и этим она прекрасна. Она любуется собой и находит для себя приятные слова.

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Уважение к себе

Живущая в согласии с собой женщина не будет усиленно критиковать саму себя. Алена Симонова отмечает, что в Интернете нередко можно прочитать, как дамы, участвующие в группах здоровья, жестко высказываются о своем теле. Они называют себя лентяйками, толстухами, тем самым разрушая самооценку. Они устраивают изматывающие тренировки и садятся на строжайшие диеты, что в конечном итоге приводит к плачевным результатам, ухудшая здоровье.

Психолог утверждает, что вы никогда не сможете понравиться себе, если будете оскорбительно отзываться о своем теле и о присущих вам минусах. В любом случае следует проявлять уважение к собственной личности. И, работая над собой, делать это в позитивном ключе.

Забота о здоровье

Гармоничная женщина внимательно относится к своему здоровью. Она старается употреблять правильные продукты, идущие ей на пользу. Не перекусывает на бегу чем попало, пьет достаточное количество чистой воды и совершает длительные пешие прогулки.

Она не игнорирует свои потребности и отдыхает, когда ей это нужно, не отказывает себе в том, чтобы побыть одной и заняться любимым делом. Гармоничная личность не будет брать на себя непосильную ношу. Она не становится жертвой моды, покупая неудобные одежду и обувь.

Комфортное общение

В отношении окружающих живущая в гармонии со своим внутренним миром женщина проявляет спокойствие. Она не плетет интриги, не закатывает истерики, не копит обиды. В то же время она не подавляет свои эмоции и не отрицает их.

Когда представительница прекрасного пола ценит себя по-настоящему, она просто прекращает общаться с тем, кто отрицательно воздействует на нее. Она способна выбрать такой круг общения, где сможет быть самой собой и чувствовать себя комфортно.