Решили притереться друг к другу: чего ожидать от жизни на одной территории с каждым знаком зодиака

После конфетно-букетного периода невольно возникает вопрос дальнейших действий. Если парочка готова к серьезным отношениям, рано или поздно влюбленным придется съехаться и жить вместе. Это самый ответственный момент.

Находясь постоянно рядом, людям сложно притворяться и казаться хорошими. Они проявляют свой истинный характер, привычки. Мужчина и женщина с разными взглядами могут поссориться на бытовой почве. Чего ожидать от жизни на одной территории с каждым знаком зодиака?

Овны

За Овном как за каменной стеной. Это крепкие духом люди, стремящиеся сделать свою жизнь лучше. Да-да, именно свою. Поэтому, чтобы пользоваться благами, необходимо стать частью их жизни.

В быту не самые лучшие партнеры для эмоциональных людей. Упрямые, временами упертые, будут спорить до посинения, отстаивая свою точку зрения. Но обычно не агрессивные. Стараются подавить окружающих авторитетом и настойчивостью, а не грубой силой.

Проще тем, кто согласится на их доминирующую роль в семье и будет действовать более тонко, хитро, мягко стелить соломку. Взамен получат материальное обеспечение и хорошие условия жизни. А после рождения ребенка Овны оттаивают. Становятся более заботливыми и ласковыми.

Тельцы

Тельцы относятся к той категории людей, которые посвящают работе и карьере больше времени и сил, чем семье. Но разве это плохо?

Если партнер – самостоятельная личность, не нуждается в романтике, то совместное проживание с Тельцом будет вполне комфортным. Прежде всего – в материальном плане. Со временем чем реже люди видятся, тем крепче их узы. Они не успевают надоесть друг другу.

Темная сторона Тельцов – это их консерватизм и ревность. Они считают себя главными в семье и остро реагируют на критику. Иногда лучше промолчать, но поступить по-своему чуть позже. Рождение ребенка смягчает их позицию.

Близнецы

Название этого знака зодиака говорит само за себя. У Близнецов наблюдается двойственность. В одних ситуациях они могут быть веселыми, добрыми, преданными, уравновешенными. В других – грубыми, истеричными, инфантильными, гиперактивными.

Съезжаясь, необходимо понимать, что ожидать четких правил и норм поведения от Близнецов не стоит. Они эгоистичны и подвержены перепадам настроения. С другой стороны, полны энергии и способны развлечь, поднять настроение и спасти от хандры. С ними будет временами тяжело, но весело. В их случае важно сойтись характерами и темпераментом.

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Раки

Жизнь с Раком – это настоящая романтика! Он будет тем, кто принесет завтрак в постель, удивит букетом цветов без повода, подготовит расслабляющую горячую ванну после тяжелого дня. Он любит свою семью, домашний покой и сделает все возможное, чтобы сохранить счастье на долгие годы.

В то же время склонен к сильным эмоциям. Может казаться уравновешенным и даже холодным, но в душе кипит огонь. Поскольку он многое дает сам, то ожидает отдачи и от партнера. Рак – максималист, когда дело доходит до отношений.

Когда взаимоотношения заходят в тупик, закрывается панцирем, и не поймешь, что у него на уме. Его легко обидеть. С Раком необходимо разговаривать по душам, чтобы держать руку на пульсе его настроений и переживаний.

Львы

По характеру Лев – лидер, начальник. Но авторитет он завоевывает вовсе не силой, а умом, тактичностью и правильными поступками. На работе он может быть грозным боссом, а дома – мурлыкающим котенком. Но это зависит от партнера! Необходимо завоевать его доверие, доказать свою честность и преданность. Ради семьи и любимого человека свернет горы.

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Львы в меру гордые и тщеславные. Любят комфортную жизнь и красивые вещи. Но в быту они покладистые и не привередливые. Мужчины гордятся своими спутницами и не жалеют денег на поддержание их красоты.

Важный совет: не критикуйте Львов и спорьте только в том случае, если точно знаете, что правы. Они смышленые люди и сами поймут, если ошибались.

Девы

Девы – самостоятельные и серьезные личности. С ними комфортно жить на бытовом уровне. Они стараются понять партнера, не требуют повышенного внимания, не капризничают. Трудолюбивы, неплохо зарабатывают.

Но проблема может быть в эмоциональной совместимости. Девы сдержанны и временами холодны. Темпераментных спутников со временем может одолеть скука и тяга к нездоровым приключениям. Девы – отличные компаньоны для таких же рассудительных и консервативных людей, разделяющих их ценности.

Весы

Обычно Весы избегают конфликтов, что делает жизнь с ними в четырех стенах комфортной. Но все меняется, когда отношения приходят в упадок. Не чувствуя поддержки со стороны партнера, в поисках острых эмоций они могут ссориться по каждой мелочи. Хотя они так же быстро остывают, как и заводятся, такая жизнь крайне утомляет.

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Еще одной отличительной чертой является стремление к поиску правды и справедливости. Но что правильно, а что – нет, решают сами Весы. К мнению и аргументам других они слабо прислушиваются.

Скорпионы

Скорпионы не так страшны в быту, как кажется. Они редко “жалят” окружающих, но часто критичны к самим себе. Партнерам надо привыкнуть к их перепадам настроения и не скупиться на ласки.

В целом они заботливые и темпераментные. Обладают отменным чувством юмора, независимо от пола и возраста. Бывают ревнивыми. Если их не предавать, не предадут в ответ. Женщины-Скорпионы известны тем, что до последнего стараются сохранить отношения, даже если они трещат по швам.

Но не стоит ожидать подвигов в быту. Сияющая чистота в комнатах, накрахмаленные воротнички и ужин из 3 блюд – это не про них.

Стрельцы

Это сильный знак зодиака во всех смыслах. Стрельцы отличаются упрямством и настойчивостью. У них властный характер с обостренным чувством справедливости. Обожают путешествовать и быть в центре внимания. Своих в беде не бросят, но и жалеть не станут, требуют выкладываться по максимуму.

Но не все так страшно. В повседневной жизни в основном взваливают заботы на себя. Не поделят пополам, а отдадут последнюю корку хлеба. Если влюбятся в достойного партнера, сохранят преданность до конца своей жизни.

Крайне консервативны в отношении разделения труда. Мужчина должен быть главой семьи, зарабатывать деньги и защищать от невзгод, женщина – воспитывать детей и вести домашнее хозяйство. Для них новомодное гендерное равноправие – пустой звук.

Козероги

Люди, рожденные под созвездием Козерога, только на первый взгляд кажутся реалистами до мозга костей. Да, они способны на людях сдерживать эмоции и казаться эталоном невозмутимости. Между тем их обуревают эмоции, которые в острые периоды клокочут как вулкан.

Если жить с ними в одном доме, наступит момент, когда они не смогут контролировать себя и выплеснут накопившиеся эмоции наружу. Хорошо, если они позитивные. А если негативные? Козероги могут быть жесткими и даже грубыми. Впрочем, они не склонны к истерике и после выброса адреналина быстро берут себя в руки.

Представители этого знака помешаны на чистоте и порядке. Любителям разбрасывать вещи и валяться до обеда в постели лучше не заводить с Козерогами тесных отношений.

Также не стоит ждать от них милых романтичных порывов и рыцарских подвигов. Будучи трудоголиками, они больше тяготеют к материальным ценностям, чем к духовным. Это хорошие спутники для обеспеченной жизни. Но разговоры по душам не про них.

Водолеи

Водолеи слишком независимы и влюбчивы, чтобы надолго зацикливаться на одном партнере. Они жаждут эмоциональных переживаний, смены обстановки, калейдоскопа событий. Если это понимать, то жизнь с Водолеем не так уж и плоха. С ним точно не соскучишься!

Хотя бурную энергию представителей знака зодиака очень сложно совместить со счастливой семейной жизнью, это возможно. В том случае, если Водолей по-настоящему влюбится.

В бытовом плане они вовсе не требовательны. Материальный достаток, чистота и порядок для них вторичны. Замечательно, если оба партнера находятся на одной волне и не спешат расстаться с детством. Домоседам точно не понравиться жить с ними на одной территории.

Рыбы

Рыбы – идеальные жены и неплохие мужья. Уже на стадии ухаживания проявляются их многочисленные положительные качества. Они добрые, отзывчивые, терпимые, верные, трудолюбивые. Редко унывают и способны к сопереживанию.

И мужчины, и женщины – хранители домашнего очага. Любят детей. Чистоплотные, для них уборка и готовка не пытка, а призвание. Не чураются черновой работы, однако из-за излишней эмоциональности редко достигают высот в бизнесе.