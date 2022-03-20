Мнение: Будет ли безработица без Макдака, уничтожение 300 тысяч кроссовок и куда потом девать сахар

1. Насколько сильно может подскочить безработица в России в случае полного ухода западных компаний с нашего рынка? Пока что в компаниях, объявивших об уходе/приостановке деятельности, насчитывается лишь 200 тысяч российских работников, при этом треть из них приходится на Макдональдс:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/top10-kompanii-priostanavlivaiuscih-rabotu-v-rossii-po-kolichestvu-rabotnikov-6231fb1308658c18d945bd9c

Сотрудников Макдака довольно жёстко дрючат на обучении и собственно в процессе работы – это неплохо обученная и мотивированная рабочая сила. На замену Макдональдсу уже готовы прийти и российские сети, и одна крупная турецкая, так что фастфудерам явно будет, куда устроиться. Да и работники остальных компаний-санкционеров также, скорее всего, без проблем смогут найти себе новую работу в компаниях-заместителях.

Возможно, российскому персоналу Макдональдса вообще не придётся менять физическое место работы. На тех территориях, с которых Макдак ранее ушёл, вроде Крыма и Донбасса, его бывшие рестораны продолжили работу под слегка изменённой вывеской:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/znaete-chto-eto-na-foto-a-na-foto-otvet-na-vopros-boje-chto-je-my-budem-6229f17d6c25d83246032911

Между прочим, Роспатент уже начал регистрацию товарного знака «Дядя Ваня»:

https://lenta.ru/news/2022/03/16/vanya/

2. В Екатеринбурге собираются уничтожить крупнейшую в истории города выявленную партию контрафакта, более 300 тысяч кроссовок:

https://lenta.ru/news/2022/03/18/jnbvc/

В Екатеринбурге уничтожат незаконную партию обуви брендов Nike, Adidas и Reebok. Соответствующая информация появилась на портале Ura.

Согласно материалу, сотрудники таможенной службы обнаружили незаконную продукцию в ходе проверки торгового центра «Ханой». На складе площадью 800 квадратных метров на нескольких уровнях размещались 155 тысяч пар мужских и женских кроссовок разных моделей с лейблами торговых марок Nike, Adidas, Reebok и других.

С одной стороны, власти действуют строго по закону, защищают авторские права западных брендов на их марки.

С другой стороны, речь идёт о подделках продукции в том числе тех компаний, которые объявили об уходе из России, поддержав антироссийские санкции своих государств. Возможно, здесь стоило бы подумать о том, чтобы не уничтожать эти кроссовки, а отправить их в качестве гуманитарной помощи в Африку, на Ближний Восток, в пострадавшие от агрессии НАТО страны.

3. Блогер monetam задаёт вопрос поддавшимся панике россиянам:

Ну как, купили свой мешок гречки ?

Собссна, это вот да, ожидание: в магазинах не будет ни круп, ни сахара, каких-нибудь еще привычных продуктов, а у меня этого — мешок! Или два. Или — сорок упаковок рулонов туалетной бумаги! И ведро соли.

Совсем-совсем недавно очереди стояли в банкоматы, толпы снимали наличные. Наверное, до сих пор пачки денег в чемоданах под кроватью держат. И ждут, очень ждут, что наступят такие времена, когда можно будет всех остальных посрамить своей прозорливостью…

Наверное, это странно, но я вот продуктов впрок не покупал. И деньги не снимал.

А вы?

Несколько лет назад народ ринулся в магазины за гречей. Но гречу ещё можно оправдать: она умеренно полезна для здоровья, её можно вот прямо с ходу брать, варить и есть. Совсем другое дело сахар: есть горстями его нельзя, а для здоровья он малополезен. Россия производит сахар с избытком и экспортирует, запасы сахара в стране очень велики, никакого высокотехнологичного иностранного оборудования для его производства не нужно.

Как полагаете, коллеги, сколько будет стоить в России килограмм сахара через год?