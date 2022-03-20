Минобороны РФ впервые заявило о применении гиперзвукового оружия

…в ходе боевых действий в Украине.

Минобороны РФ впервые заявило о применении гиперзвукового оружия в ходе боевых действий в Украине. Об этом ведомство сообщило в утреннем брифинге.

Видео пусков гиперзвуковых ракет «Кинжал» 19 февраля. Скриншот: РИА Новости

«Авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами был уничтожен крупный подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области», — пояснил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, также российские войска нанесли удар береговыми ракетами «Бастион» по центрам радиотехнической разведки в Одесской области.

В декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу пояснил о появлении отдельного авиационного полка, вооруженного самолетами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Осенью того же года президент РФ Владимир Путин рассказал, что страна начала создавать гиперзвуковое оружие «в ответ на развертывание США системы стратегической противоракетной обороны».

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