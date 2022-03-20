Мнение: Коротко по Украине. 19.03.2022

Коротко по Украине. 19.03.2022

1. Мариуполь. Уличные бои. К вечеру о серьезных продвижениях в городе не сообщалось. Участились случаи попыток выхода солдат противника под видом мирных жителей из города. Фильтрация в целом работает. Гражданских продолжают активно вытягивать из зоны боев и эвакуировать.

2. Угледар. По ряду сообщений взят, но официального подтверждения пока нет. ВС РФ активно продвинулись в направлении Курахово. Есть предпосылки для наступления с востока на Великую Новоселку. В Марьинке после нескольких дней боев и мощной артподготовки удалось нанести противнику серьезные потери и немного продвинуться, но до полного взятия Марьинского укрепрайона еще далеко.

3. Авдеевка. Без существенных изменений. Позиции ВСУ здесь держатся, несмотря на многодневное огневое воздействие.

4. ЛНР. Рубежное практически полностью зачищено. Войска продвинулись к северным окраинам Лисичанска. Скоро начнется штурм города. В Северодонецке – уличные бои. О полном взятии Попасной говорить рано, в городе продолжаются бои.

5. Харьков. Сильные бои к северу и востоку от города. Их результаты пока не ясны. В районе Изюма продолжается борьба за Каменку, которая имеет решающее значение для ВСУ, удерживающих южную часть Изюма, что препятствует эффективному развитию наступления ВС РФ на Славянск и Барвенково. ВСУ прекрасно понимают последствия развала фронта под Изюмом и бросают сюда свои наиболее боеспособные резервы из оставшихся.

6. Запорожье. Гуляйполе пока что скорее под ВСУ. Город сильно пострадал. Скорее всего, усиления давления на этом направлении произойдет после освобождения Мариуполя. Фронт между Васильевкой и Каменским без изменений. Орехов также под ВСУ.

7. Киев. Некоторое расширение зоны контроля ВС РФ к западу и югу от Киева, но каких-то оперативных достижений тут пока нет. С востока продолжались бои, но активных движений в направлении Бровар пока нет. Нет особого движения на Полтаву, хотя Генштаб ВСУ уже заявлял, что скоро начнется продвижение к Полтаве. Возможно, пока еще идет накопление сил. Сумы и Чернигов без изменений.

8. Одесса. ЧФ по-прежнему имитирует десантную угрозу, ВСУ занимаются противодесантными мероприятиями. Попутно сообщается, что часть выставленных морских мин сорвало штормом и унесло в сторону Румынии и Болгарии. Крупных перемещений войск из Одессы под Николаев не наблюдается. Наоборот, идет процесс наращивания одесской группировки в ожидании активизации николаевской группировки ВС РФ.

9. Николаев. Потери при ударе по казарме 79-й одшбр составили от 80 до 200 убитых и 200-300 раненых. Фактически, один из батальонов бригады за несколько минут прекратил свое существование, что серьезно снизило возможности ВСУ для ведения активных действий в районе Николаева или же проявлять активность в направлении Херсона. Сам город по-прежнему не штурмуют, акцент сделан на методичное уничтожение живой силы и техники ударами авиации, ракет, РСЗО и артиллерии.

10. Кривой Рог. Серьезного продвижения пока нет, как и под Николаем. ВС РФ встретили там заслоны и пока не предпринимают активного продвижения в направлении этих городов. Тактическая разведка активно ведется вглубь территории противника в силу отсутствия полноценного фронта на всех участках.

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