Мнение: Откуда идёт импорт в Россию, спрос на презервативы и дефицит сигарет

1. Ещё к вопросу том, насколько пострадает Россия от торговых ограничений из-за санкций. Как мы недавно с вами обсуждали, среди топ-10 стран, куда мы экспортируем нашу продукцию, чуть более половины ввели против нас санкции, однако большинство из них не может отказаться от нефти, газа и прочих важных статей нашего экспорта. Таким образом, экспорт нам перекрыть смогут лишь в очень ограниченном масштабе. Но как обстоят дела со списком стран, откуда к нам идёт импорт? Смогут ли нам перекрыть ввоз в страну?

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/iz-kakih-stran-rossiia-importiruet-bolshe-vsego-tovarov-i-produkcii-kitai-622dc0dd5684ca79fd43d1ba

Как видно по заглавной картинке, с импортом ситуация обратна экспорту: более половины импорта в топ-10 идёт к нам из тех стран, которые санкций против нас не ввели. Ключевое положение на импортном рынке занимает Китай, который стремится и далее наращивать свои продажи в России.

То есть, в отношении импорта оснований для опасений даже меньше, чем в плане экспорта. Некоторое беспокойство вызывают лишь отдельные статьи высокотехнологичного импорта, однако в России уже вовсю идёт работа по импортозамещению и выстраиванию обходных схем.

2. В то время как одни граждане у нас бросились скупать сахар (который Россия вообще-то экспортирует), другие побежали в аптеки за презервативами. Спрос на изделие №2 вырос за месяц более чем на 10% относительно нормы:

https://moslenta.ru/news/city/prezervativy-18-03-2022.htm

Интересно, в чём дело? Граждане всерьёз опасаются дефицита и резкого повышения цен на этот стратегический товар? Или, возможно, после блокировки Инстаграма и OnlyFans многие таки вернулись из виртуальной жизни в реальную, и потребление выросло?

3. Запасов табака в России хватит на несколько месяцев, после этого сигареты могут существенно подорожать:

https://lenta.ru/news/2022/03/14/pm/

Российская табачная отрасль сильно зависит от импорта и пока держится на накопленных ресурсах, но без поставок обойтись не получится. Об этом заявил президент по корпоративным вопросам компании «Филип Моррис Интернэшнл» Сергей Слипченко, передает РИА Новости.

Он признал, что все сырье производители завозят из-за рубежа, ведь табак в России не выращивается. При этом основные логистические цепочки проходят через порты Западной Европы. По словам Слипченко, при производстве и обычных сигарет, и альтернативных никотиноcодержащих продуктов нужны все компоненты без исключений и в достаточном количестве.

При этом представитель Philip Morris заметил, что имеющихся запасов хватит примерно на полгода. В качестве первоочередной задачи компании он назвал шаги для обеспечения производства на май-июль, чтобы продолжить бесперебойную работу фабрики и стабильные поставки на рынок. Главной проблемой по-прежнему остается логистика.

В отношении производства электронных сигарет прогноз хуже. Слипченко напомнил, что еще год назад с ними начали возникать трудности из-за использования электроники. Мировой кризис с поставками чипов уже ударил по этому сегменту, но в нынешних условиях ситуация может значительно ухудшиться.

Как вы считаете, коллеги, сподвигнет ли данная ситуация российских курильщиков бросить курить?