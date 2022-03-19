В Госдуме предложили защитить россиян от русофобии за рубежом, временно запретив им выезд из страны

В Государственную думу внесён законопроект “О мерах по защите граждан Российской Федерации от проявлений ксенофобии и русофобии за рубежом”, в соответствии с которым предлагается временно ограничить право граждан на выезд из России, чтобы защитить их от недружелюбных выпадов за границей.

В пояснительной записке к документу говорится, что возросшее число атак на свободу слова за границей, а также “активное разжигание русофобских настроений недобросовестными представителями так называемых западных элит” начали угрожать рядовым гражданам России, которым не повезло оказаться за пределами Родины. С целью защиты их интересов депутаты предлагают организовать для отечественных специалистов бесплатные эвакуационные рейсы из Европы, США и других нестабильных регионов, а также временно ограничить право россиян выезжать за рубеж “до нормализации международной обстановки”.

Если закон будет принят, для выезда за границу потребуется получить специальное разрешение от государственных органов. В заявлении необходимо будет указать цель поездки, её сроки, данные встречающей стороны (пригласительное письмо в том числе), места пребывания, предполагаемый круг контактов. Также потребуется описать свою трудовую биографию, указать стаж, специализацию, данные о наличии образования и навыков, которые в условиях санкционного давления могут быть особо востребованы на Родине. Положительный эффект могут оказать характеристики с места работы, наличие семьи, постоянно проживающей в России. Часть информации в заявке будет заполняться автоматически с портала Госуслуг.

По словам одного из авторов закона, инициатива нацелена на повышение безопасности россиян. Госорганы должны будут убедиться в том, что поездка “действительно отвечает интересам гражданина и общества”, а также в готовности выезжающего “столкнуться с многочисленными опасностями со стороны враждебно настроенного населения” и способности “не поддаться деструктивной пропаганде, нацеленной на разрушение базовых ценностей и моральных основ общества”.

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