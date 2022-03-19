Ошибка ребят из Гугла – Личное мнение

На данный момент лично мне совершенно ясно, что ни сам Гугл, ни Ютуб блокировать в России никто не хочет.

Всеми возможными средствами корпорацию призывают соблюдать правила — разблокировать российские аккаунты СМИ в видеохостинге.



Кирдык теперь, что ли? Это бан?! Фото: Соцсети

В Гугле, как я вижу, тоже понимают ситуацию, что их не хотят блокировать. И видимо думают, что это нежелание победит.

Они ошибаются.

Вот и сегодня Роскомнадзор ещё раз призвал корпорацию прекратить ограничения российских медиаресурсов на Youtube, предупредив о мерах технологического воздействия, сообщают РИА Новости.

Сколько будет ещё таких предупреждений? Я считаю, что это — одно из последних. После этого, хотят блокировать или не хотят, блокировка Ютуба всё равно случится.

Ни одна власть, ни одна страна мира не позволит победить любой корпорации в противостоянии. Даже если видит в этой корпорации что-то полезное для себя.

Ребята из Гугла этого видимо не понимают. Сидят и рассуждают, что их не хотят блокировать, а значит можно ничего не делать и подождать, пока нежелание победит.

Однако выбор тут не в том, хотят блокировать Ютуб или нет, а в том, выполнит ли Гугл требования Роскомнадзора. Даже если и не хотят, его всё равно заблокируют.

Иными словами, выбирать тут Гуглу — продолжать работу, исполнив требования, или уйти с российского рынка.

Назовите хоть один канал на Ютубе, который вам жаль терять.

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