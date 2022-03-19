“Травмирующий опыт”: Сандра Буллок рассказала, как познакомилась с Ченнингом Татумом

На днях Сандра Буллок представила в Нью-Йорке фильм “Затерянный город”, где снялась вместе с Дэниэлом Рэдклиффом и Ченнингом Татумом. Как оказалось, с последним актрисы связывают не только рабочие отношения, но и одна личная история, которую оба сейчас вспоминают со смехом, а раньше не решались даже обсуждать.

Дело в том, что первое знакомство актеров произошло не на общей вечеринке или съемочной площадке, а в кабинете директора дошкольного заведения, где учились их дети. Звездных родителей вызвали после того, как их дочери – Лейла Буллок и Эверли Таттум – устроили драку за звание лидера.

Ченнинг Татум с дочерью Эверли

Это был травмирующий опыт. Каждый из нас молился, чтобы инициатором разборки был не его ребенок, – рассказала Сандра в интервью The New York Times.

Ченнинг, который воспитывает дочь вместе с экс-супругой Дженной Деван, добавил, что в тот день они с Сандрой решили не вспоминать об этом инциденте, чтобы потом не испытывать неловкость в профессиональных отношениях. Сейчас, заверили звездные родители, девочки отлично ладят. И новую работу родителей – фильм “Затерянный город” – собираются смотреть, конечно, вместе.

Сандра Буллок с дочерью Лейлой

Напомним, недавно Сандра Буллок заявила о том, что собирается сделать перерыв в карьере, чтобы уделять больше времени семье. Сандра – мать-одиночка. С 2005 по 2010 год актриса была замужем за телеведущим и производителем мотоциклов Джесси Джеймсом. Почти одновременно с получением “Оскара” в марте 2010 года в прессу попали слухи об изменах Джесси, которые он позже подтвердил. Уже в апреле она подала на развод, который занял всего пару месяцев. Сейчас Буллок растит двоих приемных детей: сына Луи она усыновила почти сразу после разрыва с мужем, в апреле 2010-го, когда мальчику было три месяца, а дочь Лейлу – в декабре 2015 года в возрасте трех лет.

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