 

Бренды Mercedes и BYD выпустят роскошный минивэн под маркой Denza

19.03.2022, 14:43, Разное
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Компания Denza опубликовала тизерные изображения нового минивэна.

Предполагается, что новая модель выступит в качестве конкурента для Toyota Alphard и Voyah Dreamer. В свою очередь, по тизерам можно увидеть увеличенную решетку радиатора, которая имеет сходства с вышеуказанным минивэм Toyota Alphard. Достоинством новинки указали трехрядный салон с дорогими материалами отделки. Пока разработчики не называют никаких данных об интерьере автомобиля.

Вместе с тем модель позиционируют в качестве экологического транспортного средства, но подробности о силовом агрегате не указаны. Эксперты уверены, что минивэн получит электрическую установку. Стоимость новинки составит от 7,3 миллиона рублей в базовой комплектации.



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