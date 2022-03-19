 

Люби меня, люби: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц накануне свадьбы снялись в романтичной рекламе

19.03.2022, 10:35, Разное
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23-летний Бруклин Бекхэм и 27-летняя Никола Пельтц успевают не только строить отношения и готовиться к свадьбе, но и вместе участвовать в творческо-коммерческих проектах. Так, пара украсила новую рекламную кампанию Pepe Jeans London под названием Between Us. Автором черно-белых снимков стал известный фотодуэт – Луиджи Мурено и Янго Хенци.

 Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц в рекламе Pepe Jeans London 

В основе концепции рекламной кампании – романтическое времяпрепровождение на природе. Бруклин играет на гитаре, Никола отдыхает в плетеном кресле, вместе они обнимаются и качаются в гамаке… Словом – полнейшая идиллия. Для съемки были выбраны ключевые модели весенне-летней коллекции Pepe Jeans London – классические джинсы, рубашки, футболки с принтами, платья ручной работы, связанные крючком, кружевные сарафаны и другие вещи.

Это не первый опыт пары в вопросе сотрудничества с британским брендом. В 2021 году Бруклин работал фотографом и послом для весенне-летней кампании Wiser Future. Затем последовал выпуск осенне-зимней кампании Just Us, в которой к Бекхэму присоединилась и Пельтц.

Пусть пара не объявляла дату своей свадьбы, источники уверены – торжество состоится этой весной в доме семьи Пельтц во Флориде. Недавно Бруклин и Никола стали героями видеоролика журнала Vogue, где рассказали о подготовке к этому важному дню:

Режим подготовки к свадьбе включен на полную мощность. Это очень весело и, в то же время, странно, потому что чем больше у нас свадебных встреч, тем более реальным кажется это событие. Я взволнован. Я ношу ермолку,

– сказал Бруклин, на что Никола добавила: “Да, еврейская свадьба”. Бекхэм и Пельтц помолвлены с июля 2020 года, но до сих пор не сыграли свадьбу. В сентябре прошлого года влюбленные впервые вышли в свет в качестве жениха и невесты – они появились на красной дорожке Met Gala.



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