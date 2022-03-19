Ученые нашли ген, защищающий от болезни Паркинсона

Научные сотрудники Женевского университета провели исследовательскую работу, результаты которой опубликованы в журнале Nature Communications. Стало известно, что ген, который контролирует выработку важного для работы дофаминергических нейронов белка, может защитить от болезни Паркинсона.

Ранее эксперименты показали, что мутации в гене Fer2 приводят к неврологическим нарушениям у мышей, похожим на болезнь Паркинсона.

Также исследователи выяснили, что нарушение работы гена Fer2 приводит к нарушениям движений и дефектам митохондрий. Авторы работы надеются, что полученная информация поможет защитить человека от болезни Паркинсона.