Экономика — суровая учительница

Меры по ограничению цен, которые сейчас предлагаются, не принесут облегчения. Обзор по регионам.

Покупая продукты и товары первой необходимости, люди поступают абсолютно рационально. Специалисты по поведенческой экономике знают, что опыт пережитого финансового кризиса остается с человеком на всю жизнь — а уж этих кризисов на памяти живущих поколений было достаточно. Но фактически своими деньгами люди не столько оплачивают товары, сколько компенсируют риски, возникшие после всем известных событий. Экономика — суровая учительница, она быстро и жестоко наказывает людей за ошибочные решения и очень медленно и скупо награждает за правильные. Поэтому платить повышенную цену придется еще достаточно долго.

Примечательно, что

статистика сельскохозяйственного производства подсказывает, что ни сахар, ни подсолнечное масло, ни хлеб исчезнуть из магазинов не должны.

Россия вполне себе сверхдержава в смысле производства сахара (7-е место в мире), подсолнечника (2-е место). «По пшенице» у РФ 3-е место в мире. Так что дефициту вроде неоткуда взяться, но… И цены растут, и полки пустеют. Статистика статистикой, могли бы сказать люди, но в данном случае эмоции и опыт важнее цифр.

К сожалению, надо понимать, что административные меры по ограничению цен, которые сейчас активно предлагаются, не принесут облегчения. За «фиксированные цены» людям придется платить, но иначе — платить сокращением ассортимента, платить временем, потерянным в очередях, платить качеством товаров.

Нынешний экономический кризис обусловлен политикой, но даже если политическое решение будет найдено завтра, цены не вернутся на прежний уровень немедленно — в этом надо отдавать себе отчет.

И полная цена за компенсацию экономических рисков и потерь нами еще не оплачена. Это также надо понимать.

Дмитрий Прокофьев, «Новая газета»

Санкт-ПетербургОт кильки до тампоновЧем запасаются петербуржцы на черный день

Мясо, кура, рыба, овощи, крупы (греча, рис, перловка), яйца, растительное и сливочное масло — те немногие продукты, которые к середине марта в Петербурге еще не подорожали. Хотя, по прогнозам аналитиков, до конца месяца это все равно произойдет. Все остальные ценники на продовольствие за последние две-три недели переписаны. Уже скакнули цены на макароны (с 40‒45 рублей за 450 г «ракушек» до 75‒80 рублей за ту же упаковку), на 10‒20 рублей подорожали молоко и творог, на 10‒15 — хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Но несмотря на изменение цены, «макарошки» сметаются с полок супермаркетов.

— Каждое утро я выкладываю здесь 500 пачек «Макфы» разных видов. К двум часам, видите, осталось четыре пачки — показывает опустевшие полки в магазине «Магнит» Фариза, работница торгового зала.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Однако макароны занимают только 2-е место в рейтинге продаж. На 1-м — сахар, который с конца февраля дорожал чуть ли не ежедневно и в итоге с 52 рублей за кг дорос к 15 марта до 85‒90 рублей. Тем не менее он исчезает из продажи стремительнее всех остальных товаров, пользующихся повышенным спросом.

Как объясняют сами петербуржцы, сахаром они запасаются, во-первых, в преддверии летних заготовок, опасаясь в будущем еще большего роста цен. Во-вторых, из-за того, что где-то слышали о его грядущем дефиците. Кроме того, по словам директоров магазинов, с начала марта сократились поставки сахара: его привозят партиями, уменьшившимися в 5‒6 раз, и не каждый день. Покупатели, как правило, разбирают товар в первые два часа. В качестве альтернативы в торговых сетях предлагают тростниковый сахар: в «Ленте» по 372 рубля за кг, в «Перекрестке» — по 380.

3-е место по продажам у туалетной бумаги. Дешевая пропала из виду. А стоимость качественной возросла:

за восемь рулонов Zeva теперь нужно выложить 360‒380 рублей (двумя неделями раньше можно было уложиться в 169‒199 рублей).

Помимо этих трех позиций жители Северной столицы запасают консервы, сокрушаясь при этом, что надо было спохватиться чуть раньше: прикупить кильку в томате в феврале по 40‒45 рублей за банку (сейчас она стоит 100 и выше), сардины — по 80‒100 рублей (сейчас — от 130).

Но петербургские производители оперативно и чутко отреагировали на обнищание населения. В «Пятерочках» и «Магнитах» на днях появился новый ассортимент по доступным ценам: тушенка растительная мясная кусковая со вкусом говядины по 24,99 рубля (в составе — соевый белок и говяжий жир), сосиски в упаковке по шесть штук за 28 рублей, вареная колбаса по 40 рублей за полкило.

С начала весны отпугивают покупателей фруктовые ряды, где пока не изменились в цене только яблоки. Остальные фрукты подорожали значительно: сегодня бананы стоят 130‒150 рублей за кг (вместо 90‒100 еще в феврале), мандарины — 140‒150 (вместо 69‒99), манго — 200 рублей за штуку (вместо 70‒90). Недавно появившиеся в продаже сливы и нектарины оцениваются в 450 рублей за кг, клубника — от 1200 до 1500 рублей за кг. На 50‒70 рублей с марта подорожали все орехи (миндаль, фундук, кешью), но в лидеры выбились грецкие: те, что привозили раньше из Чили и продавали по 1000‒1300 рублей за кг, сейчас предлагают по 2200‒2500. Продавцы объясняют, что поставщики не ждут новых партий грецких орехов из Южной Америки, поэтому повышают отпускные цены на остатки.

— Тушенкой и гречкой я запасаться не буду, — категорично заявляет Наталия, парикмахер в элитном салоне красоты.

— Даже если цены на все продукты станут баснословными, не верю я, что в XXI веке мы будем голодать!

Зато Наталия сделала запасы профессиональных шампуней, гигиенических прокладок и тампонов: они производятся в Германии и уже исчезли из продажи почти во всех петербургских магазинах.

— Краску для волос Matrix я уже купить не могу, — жалуется парикмахер, — даже заказ не сделать — по старым ценам уже все разобрали, новые цены названы, а товаров в наличии нет.

В магазинах косметики и парфюмерии («Л'Этуаль», «Рив Гош», «Ив Роше») наплыв посетителей сейчас, как перед Новым годом. Но цены на все позиции (кремы, тушь, духи) выросли в 2‒3 раза, а продавцы признаются, что распродают последние запасы.

— Как нам объяснило руководство, — говорит консультант «Рив Гош» Алина, — работаем до последней возможности, когда продукция закончится, закрываемся, поскольку новых поставок не ждем.

Нина Петлянова, «Новая газета»

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Владивосток«Запад хочет, чтоб РФ дурно пахла»Народная забава — обмениваться фотками ценников: стремительнее других меняются ценники средств личной гигиены

— Надо всякие гигиенические штуки докупить, чтоб хотя бы пять пачек прокладок было, потому что это особенно настораживает. Останется нам польская «Бэлла», плохая — но все-таки лучше, чем марля или старые простыни с ватой, — рассуждает 30-летняя жительница Владивостока Марина. — А вообще я особо не закупалась: пару пачек риса и гречки.

Меж тем гречка подорожала. Полтора кило марки «Агромастер» сейчас стоит 266 рублей. «На прошлой неделе стоила 153», — пишет Дмитрий и кидает фото ценника.

Делиться «прайс-пиками» — народная забава горожан: «Я с «Тайда» офигела — вот просто 900 рублей».

Стоит заметить, что стиральный порошок Tide 2,4 кг для чувствительной и детской кожи 17 января стоил 550 рублей, а к 28 февраля подорожал на полтинник. Во вторник, 15 марта, он действительно стоил 900 рублей.

— Да много что так.

Мыло DOVE было по 80, сейчас — по 200. Такое ощущение, что Запад с его санкциями хочет, чтобы от РФ в прямом смысле воняло на весь мир.

— Так это пока что не Запад, это наши ценник задрали — как будто это мыло сам Зеленский варил. И это еще цветочки. Procter&Gamble сейчас еще, как обещали, на 30‒60% ценник поднимут.

Зубная паста BioMed, которая ровно месяц назад стоила 95 рублей, теперь 150. Пемолюкс «Морской бриз» с 50 рублей подорожал до 90. Чистящее средство для сантехники Keon — от 100 рублей до 250 (оно японское, тут без вопросов).

Основные продукты питания не особо подорожали за месяц. Молоко «Грин Арго» 2,5%, как было 106 за литр, так и осталось. Другой вопрос, что 13 января та же бутылка стоила 80 рублей. Сметана 15% — все еще 105 рублей. На сливочное масло «Экомилк» сейчас вообще скидки (170 рублей за 180 г супротив обычных 180). Но это исключение.

Самый ходовой хлеб в Приморье — «Подольский» — подорожал. От 19 рублей за полбулки до 21. Колбаса с зеленью запеченная «Домашняя» от «Доброго дела» буквально неделю назад стоила 220 рублей за 350 г, а сейчас — 260. Японский кофе в фильтр-пакетах — был по 190 рублей за восемь штук, стал 230. Если сравнивать с концом года, сладости, мясо, молочка подорожали очень сильно.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

3 марта в супермаркетах сети «Самбери» поставили объявления: в одни руки отпускают не более 20 кило сахара, потому что это биржевой продукт и цена на него меняется ежедневно — таким образом надеялись исключить спекуляцию. Объяснение про биржевой продукт и спекуляцию выглядело совсем не убедительно. Зато в магазин стали ходить семьями. И сахар — да, скупили весь. 10 марта минпромторг сообщил, что «в ближайшие дни в торговые сети Приморья поступит около 500 тонн сахара».

С недавнего времени в самых популярных в крае сетях «Самбери» и «Рэми» все строго. В один руки отпускают:

сахар — 2 килограмма;

масло растительное — 2 литра;

мука — 2 килограмма;

соль — 2 килограмма;

крупа гречневая — 2 килограмма;

рис — 2 килограмма;

макаронные изделия — 2 килограмма;

сайра Госрезерв — 10 банок;

смеси для детского питания — 3 банки;

подгузники — 5 упаковок.

Примстат и Банк РФ пока еще не подвели итоги февраля и марта. Из официального — есть информация от краевого минпромторга. Он предлагает не паниковать и если что звонить на круглосуточную горячую линию по регулированию цен, можно оставить сообщение о фактах завышения цен на продукты и иные товары в магазинах региона. Запасы продовольствия на складах есть, но «из-за спекулятивного спроса торговым сетям пришлось ввести ограничения на отпуск товаров», их снимут «после того, как спрос вернется в среднестатистические объемы». Кстати, никто из многочисленных опрошенных нами владивостокцев и не говорил, что скупает товары из-за того, что боится дефицита. Все боятся, что очень скоро зарплаты перестанет хватать на соль и спички — а это, согласитесь, уже совсем другая история.

Валерия Федоренко, «Новая газета»

Екатеринбург«Помните, масло и мука были по талонам?»В целом, продукты в магазинах есть. Исключение составляют сахар и соль

Не сказать чтобы в магазинах уральской столицы были пустые полки, хотя практически везде уже висит листовка-предупреждение об ограничении продажи некоторых товаров в одни руки — как правило, не больше пяти штук или пяти килограммов. В «Пятерочке» это подсолнечное масло, греча, рис, сахар, мука и соль, в «Мегамарте» — еще и куриные тушки.

В «Пятерочке» цельную тушку курицы все еще можно купить по привычной цене — 137 рублей за кг, а вот куриные бедра за неделю подорожали со 144 до 154 рублей.

Также в «Пятерочке» примерно на десятку подорожали и все овощи:

капуста была 53 рубля, теперь — 65, морковь была по 37, теперь уже 47, картофель вместо 33 — 43 рубля.

Героически держится пока репчатый лук по 26 рублей за кг.

В целом продукты в магазинах есть, цены сильно различаются от производителя к производителю и от магазина к магазину. Исключение составляют сахар и соль — в половине магазинов, которые я обошла, сахара просто нет, да и с солью проблемы. Там, где сахар лежит свободно, цена достигает 99 рублей за кг.

— Привычные и важные для меня продукты подорожали в среднем рублей на 20, — рассказывает пенсионерка Екатерина Вологженинова. — Я как опытный советский человек затарилась заранее. Закупила на прошлой неделе по 10 кг сахара и муки. Обычно я пачку сахара 900 г покупала в магазинах эконом-класса где-то рублей по 30‒40, а на прошлой неделе пришлось брать по 78 рублей за кг. Уже был ажиотаж, давали по 5 кг в руки, но мне продавец пошла навстречу и отбила два разных чека по 5 кг каждый.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Зато пшеничная мука есть везде, разброс цен очень большой — от 60 рублей за 2 кг высшего сорта и до 140 — в зависимости от производителя.

В «Мегамарте» тоже полно народу, очереди к кассам, полки ломятся от товара, но рассыпного сахара нет.

— Это еще цветочки, — говорит пожилая гражданка рядом.

Моя новая собеседница помнит Советский Союз времен продуктовых карточек, и «лихие» девяностые.

— Вы помните, масло и мука были по талонам? — спрашивает она. — Так мы тесто для пельменей делали из манки, а когда мне нужно было масло для тортика, я покупала три пол-литровых бутылки сливок. Бывает, сидишь, телевизор смотришь, сбиваешь эти сливки: дыр-дыр! Кино закончилось, а у тебя там кусочек масла плавает.

— Думаете, будет хуже? — спрашиваю неуверенно.

— А когда было лучше?

Елена Шукаева — специально для «Новой»

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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