Мнение: Работа Ка-52 во время десанта в Гостомеле

Работа Ка-52 во время десанта в Гостомеле

В процессе выполнения задачи Ка-52 был подбит, когда прикрывал своим бортом Ми-8 с тактическим десантом.

Вертолет ведущего 18 раз был обстрелян средствами ПЗРК с земли и зенитными установками. Получив повреждения, экипаж совершил вынужденную посадку и занял круговую оборону, которую держал несмотря на сплошное огневое воздействие подразделений ВСУ до прибытия второй ударной группы вертолетов.

Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолетов. Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой ударной группы вертолетов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь.

https://t.me/boris_rozhin/33824 – цинк

—