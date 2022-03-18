 

Мнение: Работа Ка-52 во время десанта в Гостомеле

18.03.2022, 21:17, Разное
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Работа Ка-52 во время десанта в Гостомеле

В процессе выполнения задачи Ка-52 был подбит, когда прикрывал своим бортом Ми-8 с тактическим десантом.
Вертолет ведущего 18 раз был обстрелян средствами ПЗРК с земли и зенитными установками. Получив повреждения, экипаж совершил вынужденную посадку и занял круговую оборону, которую держал несмотря на сплошное огневое воздействие подразделений ВСУ до прибытия второй ударной группы вертолетов.
Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолетов. Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой ударной группы вертолетов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь.

https://t.me/boris_rozhin/33824 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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