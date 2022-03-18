Аквапарк “Банановая республика” и дельфинарий: 10 мест в Евпатории, куда можно сводить детей

Евпатория расположена на западе Крымского полуострова, в зоне сухих степей. Степной и морской воздух и умиротворяющие пейзажи делают это место одним из лучших крымских курортов, особенно для детей. Юных туристов привлекут мелководные песчаные пляжи и развитая инфраструктура для детских развлечений и досуга. Чтобы не быть голословным, ниже описаны 10 мест для отдыха в Евпатории, куда можно сводить детей в 2022 году.

Аквапарк «У Лукоморья»

Этот парк выгоден тем, что располагается в курортной зоне в центре города. Поблизости располагаются набережная и парк Фрунзе. Аттракционы этого центра развлечений оптимально подходят для детей школьного возраста. Однако и для взрослых найдется несколько подходящих горок. Парк оформлен в духе сказок Пушкина и рассчитан не на экстрим, а на спокойный водный отдых.

Работает с 10:00 до 18:00, цена билета – 800-1400 рублей.

Аквапарк «Банановая республика»

Этот парк считается самым крупным на Крымском полуострове. Подойдет и для детей, и для взрослых. Для малышей созданы маленькие горки, а для тех, кто любит экстрим – специальные экстремальные водные горки. Есть и аттракционы для командных видов развлечений.

На площади в 40 тыс. кв. м располагаются 30 аттракционов и 8 бассейнов. Минусом же является расположение на окраине города (в пос. Прибрежное). Работает только в летние месяцы и может быть перегружен желающими повеселиться.

Время работы: 10:00 – 18:00, стоимость билета 1000-1500 рублей.

“Тропикпарк”

Внешне это развлекательное заведение имеет вид дракона, что должно привлечь внимание детей. В экспозициях свыше 150 видов экзотических зверей, рептилий и птиц, а также черепашки. Животных можно снимать на камеру и кормить, а черепашку даже приобрести.

Работает круглогодично. Цена билета: 300 руб. на ребенка и 400 руб. на взрослого; детям до 3 лет бесплатно.

Дельфинарий

В Евпатории располагается самый крупный в Крыму дельфинарий. Программа выступлений обновляется ежегодно. Помимо дельфинов, здесь можно увидеть морских котиков, львов и белух. А в специально отведенном месте с ними можно даже поиграть.

Работает заведение круглогодично, с 9:00 до 17:00, воскресенье и понедельник выходной. Стоимость билета 600-1000 рублей, до 4 лет бесплатно.

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Аквариум

Здесь можно увидеть огромные аквариумы с водными животными, а также оформленное в виде пещеры помещение. В заведении можно увидеть как черноморских, так и атлантических видов морских животных.

Время работы: 9:00 – 17:00, стоимость билета: 300 руб. дети и 500 руб. взрослые, до 5 лет бесплатно.

Парк «Затерянный мир» и «Динопарк»

В “Динопарке” можно увидеть динозавров, изготовленных известной американской компанией. Также в пределах комплекса есть кафе, игровая зона и веревочный парк. В парке «Затерянный мир» динозавры могут двигаться и издавать звуки; выполнены в натуральную величину. Работает заведение с 11 до 22 часов, вход от 150 руб, а до 3 лет – бесплатно.

Дендропарк

В комплекс услуг данного заведение входит не только дендрарий, но и различные карусели и качели для детей разных возрастов. Парк был основан в 1936 году.

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Парк «Авангард»

Находится рядом с дендропарком и других детских развлекательных заведений. В составе парка как развлекательные музеи, так и множество зон активного отдыха и аттракционов.

Крокодиловая ферма

При парке «Авангард» функционирует крокодиловая ферма, работающая по принципу «контактного зоопарка», но с должным уровнем обеспечения безопасности.

Мойнакское озеро

Это лиман просто создан для детей. Он мелкий и с лечебной грязью, покопаться в которой захотят многие ребятишки. Также это и наиболее известный из лиманов Евпатории. Есть и ограничение – не более нескольких минут без вреда для здоровья. Слишком высокая концентрация соли в воде.

Таким образом, Евпатория предлагает множество отличных мест для развлечения с детьми разных возрастов.