 

Мнение: ЮТуб

18.03.2022, 20:55, Разное
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ЮТуб практически перед закрытием. Роскомнадзор, перешедший в режим военной цензуры, угрожает закрыть хостинг — теперь за рекламные ролики, призывающие выводить из строя железнодорожные коммуникации Росси и Белоруссии.

Технически интернет — это такое место, где при желании можно найти вообще все. Нормальный человек обычно не шарится по помойкам и клоакам, а те, кто там живет, имеет соответствующий вид, запах и репутацию. Но именно забота о душевном здоровье этой части аудитории вынуждает РКН угрожать закрытию всей площадки. Это примерно как за то, что на теплотрассе ночуют бомжи, взорвать городскую ТЭЦ.

Но военная цензура и логика — это непересекающиеся пространства, а потому мы начинаем жить по законам абсурда.

Похоже, что скоро ЮТуб пополнит список закрытых и запрещенных ресурсов — на него давно точили зуб, а теперь вариантов уже нет: когда горит весь двор, беспокоиться за бытовку уже незачем.

Источник: Эль Мюрид



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