Мнение: Крах OneWeb, какой экспорт Россия может запретить и основания для конфискации

1. Британская компания OneWeb, предоставляющая услуги широкополосного спутникового интернета, отказалась от запусков спутников с помощью российских ракет. Комментарий автора канала «Сделано у нас»:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/harakiri-po-angliiski-62321acc7b145820fb40f73a

Компания OneWeb попросту самоуничтожилась в угоду кого? В угоду британской власти, при том, что в целом-то сама компания была по сути глобальной, ведь она собиралась предоставлять сервис по всему миру.

В 2020 году компания уже была на грани банкротства, и тогда её спасли буквально у края. Спасли для чего? Чтобы через 2 года она почила в бозе?

А это теперь неотвратимо. Ведь OneWeb заключила контракт с Роскосмосом на запуски своих спутников российскими “тоталитарными” “Союзами” не потому, что они любят Россию, а потому, что других подходящих ракет-носителей в мире нет. Ну разве что Falcon 9, но Илон Маск не станет же запускать своими ракетами спутники конкурента своему Starlink.

Китай под запретом, его ракеты использовать нельзя. у Индии ракета недостаточно надежна. У Европы вообще остался только Ариан 5, “Союз” отвалился по понятным причинам, а легкая Vegа по причине отсутствия двигателей четвертой ступени (их делал “Южмаш”). А Арианом запускать спутники очень дорого выйдет.

Да и в целом переход на другую РН выльется в дополнительные расходы, которые в бюджете компании не запланированы, они итак деньги еле нашкребли на завершение программы. Притом, что всю сумму “Роскосмос” экспроприировал (8 млрд евро). Денег теперь нет совсем. Найти 8 лярдов еще более нереально, чем новую ракету.

При том что никто не мешал компании OneWeb продолжать сотрудничество, надо было выполнить лишь одно простое условие – гарантировать, что спутники не будут использованы в венных целях, что, в целом, вообще-то уже и так было прописано в договоре с Роскосмосом.

2. Россия уже пригрозила Европе, что может сократить экспорт газа в ответ на враждебные действия. Но при желании Россия может запретить экспортировать на Запад и многое другое:

https://lenta.ru/news/2022/03/14/zapad/

Исполняющая обязанности заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Ливенцева МГИМО Мария Максакова перечислила российские товары, которые необходимы Западу. Ее слова передает агентство «Прайм».

Максакова считает, что Запад не выживет без металлов и удобрений из России. Так, отказ от экспорта удобрений может негативно сказаться не только на европейском, но и на мировом продовольственном рынке. Это вызовет дефицит и повышение цен на продукты, поскольку РФ входит в топ-5 ведущих мировых производителей удобрений, а две трети ее продукции экспортируется.

Специалист отметила, что российские ответные ограничительные меры могут коснуться экспорта металлов: никеля, палладия, алюминия и сырьевых товаров. «На Россию приходится порядка 10-12 процентов мирового экспорта никеля, 13 процентов титана и 40 процентов палладия», — пояснила она. Максакова подчеркнула, что ограничения на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении, а запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей.

Впрочем, торопиться с новыми экономическими санкциями против Запада особого смысла нет. Угроза закручивания вентиля помогает поддерживать цены на российский экспорт высокими, мы неплохо зарабатываем на этом. Эти деньги идут на перестройку экономики, на перенаправление логистических потоков. Время работает на нас.

3. Блогер monetam задался вопросом, а на каких правовых основаниях западные страны конфискуют собственность у российского бизнеса?

https://monetam.livejournal.com/1845832.html

Совсем недавно интересной новостью стали факты конфискации всяких очень дорогих вещей российских богачей, типа яхт и особняков которые расположены в Европе.

Нет, мне как раз богачей совсем не жалко, пусть они, может, и привязались эмоционально к этим своим вещам. Не вижу я тут и особенного ущерба для российской экономики — деньги за эти яхты давно уплачены, и обратно в Россию их возвращать никто не намеревался — «что сгорело, то сгорело».

В вот правовая основа конфискации — очень интересует.

Владельцы этих предметов роскоши — они как, уголовные преступники, на которых заведены уголовные же дела? Да нет вроде.

Может, это собственность граждан воюющей стороны? Нет, опять таки, войны никто не объявлял.

Но, наверное, владельцы — поджигатели войны, и виновники во всяких военных преступлениях? Может, они при помощи яхты финансируют террористов? Хм… Нет.

Тогда что же? Если есть знатоки — поясните мне. Я честно не понимаю.