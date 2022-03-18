 

Джастин Бибер впервые рассказал о состоянии здоровья Хейли после угрозы инсульта

18.03.2022, 14:15, Разное
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Джастин Бибер прокомментировал самочувствие своей жены Хейли впервые с того момента, как на прошлой неделе она попала в больницу с подозрением на инсульт. Во время технического перерыва во время своего выступления в Денвере артист поделился со зрителями своими эмоциями по поводу случившегося. 

Большинство из вас, вероятно, знают или видели новости о моей жене… С ней все в порядке, она молодец, она сильная. Но это было страшно, знаете ли, действительно страшно. Но теперь я точно знаю, что Бог держит ее в своих руках, – сказал Бибер. 

Напомним, что Хейли Бибер была экстренно госпитализирована в одну из клиник Палм-Спрингс 10 марта – медики обнаружили у девушки поражение мозга. Об этом 25-летняя модель рассказала несколько дней спустя в своем Instagram. В заявлении, опубликованном в сторис, Хейли поделилась, что у нее началось что-то похожее на инсульт. К счастью, на тот момент рядом был Джастин. Он вызвал медиков, и теперь жизни Хейли ничего не угрожает.

В четверг утром я сидела за завтраком со своим мужем, когда у меня начались симптомы, похожие на инсульт, и меня отвезли в больницу. Медики обнаружили, что у меня в мозгу образовался очень маленький тромб, это вызвало небольшую нехватку кислорода. Но мое тело справилось с этим самостоятельно, – написала Хейли. 

Модель призналась, что, несмотря на удовлетворительное самочувствие, она пока не смогла справиться с эмоциями от пережитого. Миссис Бибер назвала этот эпизод своей жизни одним из самых страшных. 

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