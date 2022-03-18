 

В России резко выросли продажи презервативов и антидепрессантов

18.03.2022, 12:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

По оценкам маркетингового агентства DSM Group с 28 февраля по 6 марта аптечные сети продали более полумиллиона упаковок презервативов, в денежном выражении объем продаж составил 184,1 миллиона рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.

Еще больше вырос спрос на антидепрессанты — всего за неделю аптечные сети продали этих препаратов на 525 миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что эта группа лекарств оказалась самой востребованной в этот период. Ажиотаж не связан с тем, что россияне начали массово лечиться от депрессии — люди, которым назначены эти препараты, опасаются возможного дефицита лекарств.

Также в аптеках отмечают популярность безрецептурных снотворных и противотревожных препаратов — за первую неделю марта спрос на них вырос на 88% и 34,7% соответственно. В денежном выражении рост оказался вдвое выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Возросло количество пограничных состояний — тревожных, тревожно-депрессивных, астенических. Число жалоб на тревогу, тревожно-депрессивное состояние стало больше», — сообщил главврач центра психиатрии, неврологии и наркологии «Роса» Вячеслав Филашихин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / «Даже не задумываешься, нормально ли это»

03.06 / История Земли, ужатая до 24 часов

06.11 / Роза и мята Тельцам совсем не подходят: какие запахи свечей, эфирных масел или благовоний подойдут по характеру знакам зодиака

23.06 / В день рождения Валерия Меладзе: Альбина Джанабаева впервые показала младшего сына

04.08 / Мнение: Утечка

14.08 / Мнение: Последние шаги

05.01 / Сами звезды будут благосклонны к ним: 5 знаков зодиака, которым повезет в любви в новом году

17.05 / Сестра Зары Тиндалл и Питера Филлипса выходит замуж

14.04 / Навальный подал в суд на ФСИН за плохую уборку своего спального места

22.11 / Наши звери за границей – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика