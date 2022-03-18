В России резко выросли продажи презервативов и антидепрессантов



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По оценкам маркетингового агентства DSM Group с 28 февраля по 6 марта аптечные сети продали более полумиллиона упаковок презервативов, в денежном выражении объем продаж составил 184,1 миллиона рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.

Еще больше вырос спрос на антидепрессанты — всего за неделю аптечные сети продали этих препаратов на 525 миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что эта группа лекарств оказалась самой востребованной в этот период. Ажиотаж не связан с тем, что россияне начали массово лечиться от депрессии — люди, которым назначены эти препараты, опасаются возможного дефицита лекарств.

Также в аптеках отмечают популярность безрецептурных снотворных и противотревожных препаратов — за первую неделю марта спрос на них вырос на 88% и 34,7% соответственно. В денежном выражении рост оказался вдвое выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Возросло количество пограничных состояний — тревожных, тревожно-депрессивных, астенических. Число жалоб на тревогу, тревожно-депрессивное состояние стало больше», — сообщил главврач центра психиатрии, неврологии и наркологии «Роса» Вячеслав Филашихин.