Меган Маркл и принц Гарри объявили, когда выйдет первая серия их подкаста на Spotify

Меган Маркл и принц Гарри наконец-то анонсировали выход своего подкаста на Spotify. Серия аудио-программ выйдет этим летом, спустя каких-то полтора года после заключения контракта со стриминговой компанией. Это подтвердили герцог и герцогиня Сассекские в своем новом заявлении. Меган и Гарри объявили, что темой первых выпусков будет здравоохранение. Переговоры с Spotify, которую ранее британские монаршие особы обвинили в дезинформации о COVID-19, видимо, закончились успешно.

Поскольку мы все продолжаем бороться с эпохой дезинформации, Archewell Audio сочла важным сотрудничать с нашими партнерами в Spotify, чтобы гарантировать, что цифровые технологии, которые многие из нас используют каждый день, основаны на прочных принципах доверия и безопасности. Мы воодушевлены постоянными беседами, которые мы вели со Spotify по этой общей цели, и тесно сотрудничаем с их командой, а также с их высшим руководством, в разработке политики и стратегии, направленных на сведение к минимуму распространения дезинформации. По мере того, как мы развиваем Archewell Audio, мы стремимся к обеспечению слушателей качественной информацией, основанной на фактах, особенно когда речь идет об здравоохранении, – сказано в заявлении герцога и герцогини Сассекских.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские, отказавшись от королевских обязанностей и привилегий в январе 2020 года, вскоре покинули Великобританию и поселились в Калифорнии. Тогда же Меган и Гарри заключили контракт с платформой Spotify на 25 миллионов долларов. Однако с тех пор записали всего один подкаст с участием Элтона Джона, Джеймса Кордена и принца Арчи. После того, как им напомнили о несоблюдении многомиллионного контракта, опубликовав объявлении о вакансии, принц Гарри и Меган Маркл призвали руководство платформы изменить политику вещания, а объявление на сайте Spotify исчезло.