Мнение: Что мы будем есть?

Вот это от Эль-Мюрида нельзя не процитировать:

“Надежды, что Китай нам поможет, выглядят не слишком обоснованными. Простой вопрос — а зачем? Второй момент: Китай — это ширпотреб. Он не заменит выпавшие технологии и комплектующие, расходники и сырье для этих технологий.

Чтобы понять, о чем речь: в Краснодарском крае 90% молочных животноводческих хозяйств осеменяют коров американским семенем компаний WWS, Alta Genetics, Genex, Genus, ABS Stgenetics. Доля импортного семенного картофеля на российском рынке, составляет около 80%, доля поставляемых из-за рубежа семян сахарной свеклы — 95-97%. Инкубационные яйца и живые цыплята для выращивания российских бройлеров и несушек сплошь импортные (в 2019 году на долю импорта приходилось до 98% племенного материала). Экспортеры: немецкая Aviagen и американская Cobb-Vantress. Китай не заменит здесь ни одной позиции. В машиностроении ситуация примерно схожая. Даже в строительстве и в стройиндустрии дела не сильно лучше. Про технологические отрасли типа транспорта и связи говорить, наверное, нет смысла. Авиасообщение накроется примерно через год — а это практически весь Крайний Север и большая часть Дальнего Востока.

Складские запасы объективно рассчитываются на два-три месяца. Как правило, исчерпываются они раньше. По всем показателям, к середине-концу мая коллапс накроет практически все отрасли. Тут нужно понимать еще один момент: Россия участвует в международной кооперации не только по поставкам углеводородов. Российские предприятия встроены примерно в 70-80 глобальных цепочек добавленной стоимости, в том числе и достаточно технологичных. Не в самых выгодных позициях, но тем не менее. Сейчас они принудительно разрываются (что, конечно, создает сложности для зарубежных партнеров, но партнеры могут заменить российские предприятия, а вот российским предприятиям встраиваться больше некуда). Сказанное означает: накроет всех. Никто не уйдет обиженным. Плохо будет всем” (НЕСМИЯН)



В принципе, сказанное означает, что впереди попросту ГОЛОД. В самом прямом смысле слова. Я тут еще вспоминаю выступления мэров крупнейших городов в 90е: тогда Лужков и Собчак много раз прямо и без экивоков указывали, что продуктовое снабжение мегаполисов в России – это на 80% импорт. Тогда еще публицисты постоянно обсасывали эту цифру и говорили, что при такой зависимости от импорта налицо серьезная угроза “продовольственной безопасности страны”.

Мне скажут, что бесконечно мудрое руководство тов. Путина учло эти недостатки, и с тех пор многое изменилось, а города теперь снабжаются продуктами отечественного производства; это так – да не так. Текст Мюрида как раз отодвигает завесу. Да, производство многих продуктов ФОРМАЛЬНО уже внутреннее, здесь, в стране – но если вглядеться попристальнее, то с изумлением увидишь, что в основе – опять импорт!! Куры, коровы, зерно, даже КАРТОШКА – всё, ОКАЗЫВАЕТСЯ, основано на импортных семенных материалах.

Скажут- ерунда, а теперь, значит, будут размножаться естественным путем, по-божески! Оно бы хорошо, но “естественный путь” – это снижение урожайности и продуктивности В РАЗЫ. Именно в разы. То есть – у нас как бы в одночасье станет в разы меньше семян, яиц, коров и молока.

Хотя мы и так в них, мягко говоря, не купаемся. То есть – это именно голод. В прямом смысле слова. Или нормирование продовольствия (карточки), или резкий взлет цен на все съедобное. А скорее всего – и то, и другое.