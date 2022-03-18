 

«Мир кожи и меха» объявил об ответных санкциях против недружественных стран

18.03.2022, 11:51, Разное
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Крупнейший экспортёр норковых шуб России объявил о приостановке поставок своей продукции в страны, входящих в список недружественных.

Представитель сети заявил, что в странах Европейского союза в последнее время был замечен повышенный спрос на норковые шубы и варежки из овчины производства отечественной сети «Мир кожи и меха», в компании такое поведение связывают с прогнозируемым недостатком энергии для следующего отопительного сезона из-за наложенных ограничений на импорт углеводородов из РФ.

Компания решила прекратить поставки своей продукции в страны, наложившие санкции на углеводородную отрасль РФ и реализовать все товары, изготовленные на экспорт, внутри страны, что также позволить удовлетворить возросший спрос на предметы одежды в связи с уходом зарубежных сетей, таких как Zara, Uniqlo и другие.

– Как мы понимаем, зарубежные политики решили сгладить последствия от отказа от российской энергии через закупки тёплой одежды на следующий отопительный сезон, это же наглость махровая. Ушли зарубежные бренды одежды, эта продукция сейчас нужнее нашим согражданам, так что мы разрываем отношения с нашими заокеанскими партнёрами, — отметил представитель сети.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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