 

Мнение: О репрессиях против блогеров конкретно ЖЖ… Пришли скопом за всем топом?

18.03.2022, 10:05, Разное
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Фото © Getty Images

Да уж… Такого ещё не бывало. Но времена-то нынче — какие? Ах, правильный ответ не вполне цензурен

Вот так и люди друг к другу. Особенно — облечённые властью, хотя бы микроскопической.

Дмитрий mi3ch Чернышев, Алексей sapojnik Рощин, Борис colonelcassad Рожин, Олег matveychev_oleg Матвейчев, Олег olegmakarenko.ru Макаренко, Виталий vitalidrobishev Дробышев, Алексей nasedkin Наседкин — что их всех объединяет при огромной разнице в политических взглядах, месте по социальному капиталу и прочих нюансах?

За ними — пришли!

Пришли пока что цензоры из Rambler Group. C начала второй декады марта их посты регулярно, по несколько раз на дню вычищают в рубрику «Другое». Независимо от содержания, расписания, названия и проч. Просто по факту публикаци. Такое впечатление, что всех их скопом занесли в «чёрный список». И закрыли наглухо от читателей, кроме подписчиков.

При этом ни к кому, кроме mi3ch‘а, российские правоохранители в дверь не стучали. Никому обвинений не предъявляли. А уж представлений и предписаний в Редакцию™ «Живого Журнала» тем более не вносили. Та всё сама, всё сама… По своей инициативе. Так, «на всякий случай».

И с одной стороны, понять Наташу nely_snork Арефьеву по-человечески можно. У неё в подчинении — коллектив. У всех там — семьи-дети-ипотеки. У всех — личные обстоятельства, препятствующие гражданской позиции. У всех…

У всех одна и та же мыслишка — ведь можно же, наверное, не переть на рожон, не лезть на баррикады, пересидеть, перетерпеть, перемолчать… Зато удастся «сохранить проект» (и свои зарплаты + бонусы). Зато возможно будет, пусть не часто, исподтишка, робко и отчасти раболепно, но всё же и дерзко тоже показывать фигу в кармане. А это по нынешним временам — уже ого-го! Практически, гражданский подвиг…

Где там награждают героев, кстати?

А с другой стороны…

Кому там удавалось «победить дракона»? Разве тем, кто добровольно подменяли «гражданскую позицию» антигражданским оппортунизмом?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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