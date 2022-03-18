Обстрелы городов, трупы на улицах, потоки беженцев – последствия войны в Украине

Украинские города ежедневно подвергаются нападениям, в том числе, согласно сообщениям, неизбирательным обстрелам, которые приводят к жертвам среди мирного населения и повреждению гражданской инфраструктуры.

Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности в четверг.

Она сообщила, что, согласно данным Управления ООН по правам человека, в период с 24 февраля по 15 марта в Украине погибли 726 мирных жителей, включая 52 ребенка. Еще 1 174 человека получили ранения, в том числе 63 ребенка. Реальные цифры могут быть гораздо выше, добавила Дикарло. Подавляющее большинство людей пострадали в результате применения в густонаселенных районах взрывных устройств с широкой зоной поражения. Повреждены или разрушены сотни жилых зданий, больниц и школ.

Она коснулась в своем выступлении инцидента, который произошел 14 марта на территории, подконтрольной самопровозглашенным «ЛНР и ДНР». Согласно сообщениям, в результате падения ракеты «Точка-У» погибли 20 мирных жителей.

– Все подобные инциденты должны быть надлежащим образом расследованы, – подчеркнула Розмари Дикарло.

Она также выразила глубокую озабоченность сообщениями о произвольных арестах и принудительных исчезновениях представителей местных властей и активистов на подконтрольных российским силам территориях Украины.

В ООН приветствуют прямые переговоры между Россией и Украиной, однако сожалеют о том, что они пока не приводят к сокращению масштабов насилия.

Ситуация в портовом городе Мариуполь

– Особую тревогу вызывает ситуация в портовом городе Мариуполь на юго-востоке Украины, – сказала представительница ООН. – Многие жители Мариуполя, которые не смогли эвакуироваться, лишены продовольствия, воды, электричества и медицинской помощи. На улицах лежат трупы. А вчерашнее нападение на здание театра, который, как сообщается, служил убежищем для многих вынужденных переселенцев, стало еще одним примером атаки против объектов гражданской инфраструктуры.

Замгенсека ООН напомнила о требовании международного права защищать мирное население и гражданскую инфраструктуру. Сегодня, по словам Розмари Дикарло, из-за боевых действий более пяти миллионов украинцев – 12 процентов населения страны – были вынуждены покинуть свои дома, 3,2 млн из них нашли убежище за пределами Украины.

ООН делает все возможное, чтобы помочь людям внутри страны и за ее пределами. В настоящее время получено лишь 36 процентов суммы в 1,1 млрд долларов, запрошенной на помощь 12 млн украинцев.

Розмари Дикарло также предупредила о последствиях конфликта для других регионов мира, напомнив, что Россия и Украина обеспечивают 30 процентов мировых поставок пшеницы. Чтобы предотвратить острую нехватку товаров первой необходимости, которая в первую очередь отразится на самых уязвимых странах, в ООН создали Глобальную кризисную группу по продовольствию, энергетике и финансам.

– В этом бессмысленном конфликте не будет победителей, – подытожила представительница ООН. – При этом совершенно ясно, что он приводит к колоссальным потерям.

По ее словам, Генеральный секретарь ООН продолжает поддерживать контакты с мировыми лидерами, которые стремятся прекратить эту войну.

Ситуация в сфере здравоохранения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус также заявил, что война в Украине привела к тяжелейшим последствиям в сфере здравоохранения, которые будут ощущаться многие годы и даже десятилетия. В стране разрушены многие больницы, системы водоснабжения и санитарии. В ВОЗ зарегистрировали 43 нападения на медицинские учреждения, в результате которых 12 человек погибли и 34 получили ранения. Речь идет о медиках и пациентах.

– Нападения на учреждения здравоохранения при любых обстоятельствах, и в любое время являются нарушением международного гуманитарного права. Они лишают людей крайне необходимой помощи и ведут к перебоям в работе органов здравоохранения», – заявил Тедрос Гебрейесус.

Многие жители Украины, по его словам, лишились медпомощи и медикаментов. В наибольшей опасности оказались люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, диабетом, ВИЧ и туберкулезом, которые являются одной из основных причин смертности в Украине.

Массовые перемещения людей и связанные с этим скопления ведут к росту инфекционных заболеваний, таких как корь, пневмония и полиомиелит. Многие люди перенесли немыслимые потрясения и не могут справиться с психологическими последствиями войны.

В украинских психиатрических больницах находятся более 35 тысяч пациентов, которых врачи не могут обеспечить лекарствами. У них там нет ни тепла, ни продуктов питания.

Война усугубляет последствия пандемии COVID-19 в Украине, особенно учитывая то, что на сегодняшний день полностью вакцинировано менее 40 процентов взрослого населения.

Сотрудники ВОЗ продолжают работать в Украине, они помогают распределять помощь. На сегодняшний день ВОЗ отправила в Украину около 100 тонн груза медицинского назначения, включая кислород, инсулин, хирургические принадлежности, анестетики и наборы для переливания крови. Доставленный груз рассчитан на 4500 пациентов с травмами и 450 тысяч пациентов, нуждающихся в первичной медико-санитарной помощи. Его должно хватить на месяц.

Партия включает в себя также генераторы кислорода, электрические генераторы и дефибрилляторы. В ближайшие дни ВОЗ готовится отправить еще 108 тонн товаров медицинского назначения. Сейчас, как отметил д-р Тедрос, удалось наладить поставки со склада во Львове во многие города Украины, но проблемы с доступом остаются.

– У нас есть запасы помощи для жителей труднодоступных районов, но пока мы не можем их туда отправить. Сегодня, например, автоколонна ООН, в составе которой следовал и грузовик ВОЗ с медикаментами, так и не смогла въехать в город Сумы, – сообщил глава ВОЗ. По его словам, пока нет возможности доставить грузы и в Мариуполь и многие другие места.

Для поддержки системы здравоохранения Украины ВОЗ сформировала 20 бригад неотложной медицинской помощи, в которые вошли специалисты из многих стран. Бригады работают как в Украине, так и в соседних странах, которые принимают беженцев.

Глава ВОЗ обратился с тремя срочными призывами. Он призвал Совет Безопасности добиваться немедленного прекращения огня и политического решения, доноров – отозваться на призыв о гуманитарной помощи для Украины, а международное сообщество – не забывать о других гуманитарных кризисах в мире. Сама ВОЗ выделила из своего Резервного фонда для Украины более 10 миллионов долларов.

УВКБ расширяет свои операции в Украине и соседних странах

Помощник Верховного комиссара по делам беженцев Рауф Мазу напомнил, что прошло менее трех недель с тех пор, как Верховный комиссар Филиппо Гранди выступил в Совбезе. За этот короткий промежуток времени число беженцев из Украины в соседние страны, по его словам, выросло с 520 тысяч до более чем 3,1 млн.

Почти два миллиона украинских беженцев нашли приют в Польше, которая за несколько недель превратилась в одну из стран, принимающих наибольшее число беженцев. Кроме того, 490 тысяч украинцев бежали в Румынию, 350 тысяч – в Молдову, 280 тысяч – в Венгрию и 228 тысяч – в Словакию. Сотни тысяч беженцев из Украины смогли добраться до других европейских стран. Многие жители Украины переехали в Российскую Федерацию и, в меньшей степени, в Беларусь.

Многие беженцы не успели что-либо взять с собой и бежали, сложив наспех собранные вещи в пластиковый пакет. В Европе, как отметил представитель УВКБ, их встретили «с невиданным гостеприимством». Такое проявление солидарности, по словам Рауфа Мазу, «вселяет надежду и скрашивает мрачные реалии».

Сегодня УВКБ расширяет свои операции в Украине и соседних странах. В регион отправлены более 200 специалистов. Во всех соседних с Украиной странах открыты отделения УВКБ, в том числе в районах пересечения границ, приемных пунктах и других местах транзита или сбора беженцев. Представитель УВКБ подчеркнул, что возможности соседних стран по приему беженцев очень ограничены и они нуждаются в поддержке всего международного сообщества.

Около 90 процентов всех беженцев, покидающих Украину, – женщины и дети. Все они подвержены риску насилия на гендерной почве и других форм эксплуатации и нуждаются в особой защите и помощи.

Резолюция по гуманитарной ситуации в Украине

Постоянный представитель России Василий Небензя сообщил, что его делегация разработала «всеохватывающую резолюцию по оказанию гуманитарной помощи жителям Украины» и призвал все государства присоединиться к числу ее соавторов. Поскольку консенсуса по проекту резолюции в Совбезе нет, российская делегация пока, по словам Небензи, не будет выносить его на голосование, но и отзывать не намерена.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд считает, что резолюция по гуманитарной ситуации в Украине должна быть принята Генеральной Ассамблей ООН.

– Резолюция в Генассамблее будет отражать мнение подавляющего большинства государств-членов ООН и самой Украины, – подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица согласен со своей американской коллегой.

– В контексте все более ухудшающейся гуманитарной ситуации Россия осмелилась представить проект “гуманитарной резолюции” в Совете Безопасности, – заявил Сергей Кислица. Он призвал «все ответственные страны» поддержать соответствующие усилия в Генеральной Ассамблее.