Мнение: Коротко по Украине. 17.03.2022

Коротко по Украине. 17.03.2022

1. Мариуполь. Зачистка города успешно продолжается. Передовые подразделения доходят до центральных районов, противника постепенно оттесняют к «Азовстали». Из города продолжается выход мирных жителей. Военные на местах говорят о сроках освобождения Мариуполя – 4-7 дней.

2. Угледар. Поселок еще официально не взят, но к северу от него войска уже продвигаются к Богоявленке, с последующим движением на Курахово. С запада от Угледара взята Пречистовка, что создает предпосылки как для движения на север, так и для разворота на Великую Новоселку.

3. Марьинка-Авдеевка. Особо серьезных продвижений пока нет. Преодолеть мощные укрепрайоны противника с наскока не получается. Авиация и артиллерия пытаются облегчить задачу, но пока накопительный эффект от многодневных ударов еще не достигнут.

4. Горловка. Новоторецкое осталось за ДНР. Контратаки ВСУ с целью вернуть поселок были отбиты. Завтра, возможно, начнется продвижение либо к Новоселке-2, либо в направлении Нью-Йорка.

5. ЛНР. Взяли Рубежное, противник отошел в Северодонецк, где продолжаются упорные уличные бои. Лисичанск пока активно не штурмуют. Освобождение этих городов дело времени. Продолжаются бои в западной части Попасной, город пока полностью не контролируется ЛНР, противник упорно цепляется за него.

6. Харьков. Активные бои к востоку от города. Информации, подтверждающей занятие даже части Чугуева ВС РФ, пока нет. В Изюме противник продолжает оборонятся в южной части города и пытается разблокировать дорогу в районе Каменки, где бои идут у трассы Изюм-Славянск. Фронт с севера постепенно смещается в сторону Славянска.

7. Киев. Попытки ВСУ проявить активность на линии Вышгород-Гостомель-Буча закончились серьезными потерями ВСУ в людях и технике. Серьезного контрнаступления не получилось. Отмечается, что западная группировка ВС РФ продолжает методично давить на юг, стремясь выйти и закрепиться в районе Василькова. На востоке украинские источники сообщают о занятии ВС РФ нескольких поселков на подступах к Броварам. С нашей стороны подтверждений этому пока нет.

8. Сумы и Чернигов. Без серьезных изменений.

9. Николаев. Бои к северу от города. Сам город блокирован с трех сторон, но штурма нет. Отмечается переброска подкреплений для ВС РФ через Херсон. ВСУ ожидают активизации операций ВС РФ на этом направлении в ближайшие дни.

10. Одесса. Корабли ЧФ РФ работают по целям на побережье, дополняя работу авиации. Десантных мероприятий не проводится, но противник вынужден здесь держать серьезные силы, опасаясь пропустить момент выставки. ЧФ РФ, завоевав полное господство на море, теперь выполняет сковывающую роль, вынуждая противника держать под Одессой войска, которые были бы полезны в районе Николаева или Кривого Рога.

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