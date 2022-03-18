РОСкошь, ХОШЬ — НЕ ХОШЬ

Что задумала Америка, покусившись на красивую жизнь?

Фото: Анастасия Цицинова / «Новая»

Пора бы мне купить себе пальто, не куртку, не бушлат, не телогрейку, которых у меня и так навалом… — писала я лет пять назад белым стихом (неизменно пользующимся успехом).

Надо ли говорить, что я так и не удосужилась одеться в мирное время, и зря. Телогрейки сношены, бушлаты выглядят агрессивно. Пальто перестало быть метафорой красивой жизни, переместившись в список актуальных позиций. Ага, разбежалась. Очередь в бывшую пещеру Аладдина Uniqlo с равным успехом могла бы стоять в любое сельпо.

Короче, вы всё знаете не хуже меня. Денег нет, но вы держитесь; в одни руки не больше двух кило; советское — значит отличное (от).

Но это, товарищи, то, что касается нас с вами. Зарплата, пенсия, плюс-минус 10 соток, бюджетная тачка, трешка в пределах МКАД. Да, у меня есть близкий дружок, обладатель яхты на паях с еще двумя безумцами, да и у того в шторм у берегов Балтики оторвало две фаланги.

С нами, среднестатистическими россиянами, вопрос решился просто и в сжатые сроки. Нам отрубили лекарства, автозапчасти, кошко-собачьи корма, и дело с концом.

Не очень понятно, правда, как диабетическая кома условной Марьиванны с пенсией 15 тыс. рублей повлияет на внешнюю политику РФ, но ладно. Я своего песика как-нибудь прокормлю, и жизненно необходимый медикамент для семьи закуплен на полгода, а там посмотрим.

Но товарищи!

Замахнуться на предметы роскоши…

Где бы мы были сегодня без платьев, пиджаков и пальто (!) haute couture (Balenciaga, Chanel), люксовых автомобилей (Rolls-Royce, Bentley), элитных аксессуаров (Patek Philippe, Rolex) и уникального алкоголя (Camus Cuvee)?!

В голове буквально не укладывается, как американская цивилизация в лице г-на президента Байдена и министерства торговли США додумалась наложить грозное эмбарго на питательную среду наших элит. Есть же какие-то вещи….

Осталось вообще что-нибудь святое у людей, которые решились перекрыть кислород российскому «форбсу», лишив его:

шампанского, виски и прочих бурбонов,

сигар, трубочного, нюхательного и жевательного табака,

духов и косметики,

саквояжей и другой тары, сложив в которые всё выше перечисленное, получим стоимость небольшой квартирки в спальном районе, а также:

мехов, шелка, ковров;

свитеров, брюк, лыжных костюмов, купальников, перчаток, галстуков — свыше, скажите пожалуйста, $1000 за единицу;

ювелирки и обычных, самых простых алмазов там, рубинов, да хоть бы изумрудов;

судовых двигателей, снегоходов, мотоциклов;

концертных роялей, наручных часов, предметов искусства и скромного антиквариата типа какого-нибудь неброского комода «чиппендейл»…

Хотелось бы посмотреть на министра торговли США Джину Раймонди без тысячедолларовой помады или в израильском купальнике за 90 шекелей, в котором даже я, известная красавица, выгляжу не лучше Голды Меир.

Короче так.

Оскар Уайльд, Михаил Светлов и другие умные люди на разные лады транслировали античный парадокс насчет того, что «дайте мне излишнее, и я обойдусь без необходимого».

У меня нет уверенности, что американское законодательство знакомо с эпикурейской философией.

И, однако, покусившись на предметы роскоши, запрещенные к ввозу в РФ, Америка, главный враг российского электората, что-то такое инфернальное задумала.

Ну прикинь, Петрович, причаливаешь ты на своей моторке к прикормленному месту под Рыбинском, а там — оба-на! На такой же надувной ПВХ Шойгу с папироской «Дукат» в зубах уже закинул удочку «волжанка-горыныч». И приманивает карасей маршем «Прощание славянки» на пианино «Аккорд». Оно тебе надо?

А где, в чем, с кем и во что будет играть Роман Абрамович, я даже помыслить боюсь.

Алла Боссарт, специально для «Новой»

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