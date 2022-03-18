Винил или жемчуг? О каких микротрендах не стоит забывать

Тренды прошлых десятилетий нередко возвращаются. Они вновь становятся актуальными через много лет. Этой весной вам следует обратить внимание на небольшие, но стильные изменения в моде – микротренды. Многие принты и детали, которые были популярны в начале нулевых, обретут второе рождение. Возможно, что некоторые из них уже есть в вашем гардеробе. В статье мы расскажем о нестареющих микротрендах.

Красочные полосы

Красочные полосы на одежде – классический принт, который остается популярным уже много лет. С помощью такого рисунка вы можете визуально скорректировать фигуру. Если вы хотите казаться худее, то используйте вертикальный рисунок. Горизонтальные яркие полоски помогут вам зрительно увеличить объем тела.

Буквенные принты

Мода на одежду с надписями не проходит. Буквенные принты сочетаются с разными стилями. Их можно скомбинировать даже с классическим брючным костюмом, как на фото ниже.

Деним

Одежда из денима давно уже стала классикой. В этом сезоне будут популярны любые вещи из этой ткани: от юбок и сарафанов до брюк и приталенных курток.

Пэчворк

Пэчворк – это лоскутное шитье, при котором изделие изготавливается из кусочков разных тканей. Такая одежда выглядит ярко и нарядно. Многие современные дизайнеры создают пэчворк из лоскутов винтажных вещей.

Корсетный топ

Корсетный верх был очень популярен в начале 2000-х годов. Сейчас этот предмет одежды снова возвращается в моду. Его можно носить поверх блузки или рубашки вместе с брюками или юбкой.

Жемчужные детали

Отделка “под жемчуг” выглядит нарядно и элегантно. Весной 2022 года жемчужные детали будут очень популярны. Такая вышивка украсит любой предмет одежды.

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В моду войдут жемчужные воротники и манжеты. Стоит также задуматься о приобретении сумочек, беретов и бижутерии с отделкой “под жемчуг”.

Виниловые ткани

Вещи из блестящих виниловых тканей вновь входят в моду. Такая одежда выглядит очень эстетично и привлекательно. Винил не только красивый, но и практичный материал, который отличается прочностью и долговечностью.

Люди ошибочно полагают, что носить одежду из виниловых тканей тяжело. На самом деле этот материал очень мягок и податлив.

Оттенок зеленого лайма

Разные оттенки зеленого не выходят из моды уже несколько лет. Весной этого года будет очень популярна одежда цвета лайма. Этот тон может быть как очень ярким, так и приглушенным. Он освежает облик и поднимает настроение.

Заключение

Обратите внимание на микротренды, о которых мы рассказали. Они сделают ваш образ модным, современным и привлекательным.