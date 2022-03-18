Платформа – полная противоположность женственной обуви с тонким каблуком, и теперь она снова в моде

Мир моды порой способен просто ошеломлять окружающих невероятными идеями дизайнеров. Однако помимо абсолютно новых решений время от времени определенные элементы гардероба возвращаются к нам из прошлого. На сегодняшний день одним из таких элементов является обувь на высокой платформе.

Много лет назад…

Для пожилых женщин, которые с удовольствием носили туфли на платформе в 1970-х годах, ее возрождение — это фантастическая возможность испытать ностальгию по своей молодости с современным уклоном. А для тех, у кого не было такого опыта раньше, какое удовольствие попробовать это сейчас!

Конечно, 1970-е, когда модели Джерри Холл и Мари Хелвин не снимали платформы во время съемок в Vogue, не были временем первого появления такой обуви. Это было несколькими десятилетиями раньше, в послевоенную эпоху, когда туфли на платформе с открытым носком делали из дерева и пробки, а не из кожи. Ну а в моду платформы вошли немного позже, с появлением ярких цветов и самых разнообразных материалов.

Ярко, броско, эффектно!

Платформы — полная противоположность аккуратным женственным туфлям-лодочкам с тонким каблуком и заостренным носком. Платформы – это вызов. Они «кричат», чтобы их заметили, что делает их отличным способом придать оригинальности нейтральному наряду.

Хорошо сшитая пара может выглядеть головокружительно, если дизайнер позаботится о том, чтобы перепад между каблуком и подошвой был рассчитан так, как будто вы носите только маленький каблук, при этом вы будете наслаждаться желаемой дополнительной высотой. Платформы сейчас возрождаются не случайно, поскольку большинство из нас готовы сбросить кроссовки и массивные ботинки, в которых мы пережили очередную зиму при пандемийных ограничениях. Действительно, это идеальная демисезонная обувь – она замечательно смотрится и с капроновыми колготками, и на босой ноге.

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Как, куда и с чем носить

Вариантов обуви множество на все случаи жизни. Цвет сахарного миндаля и узорчатые платформы прекрасно подходят для прогулки с друзьями. Особенно весной: они как будто бы напоминают о том, что и лето уже не за горами.

Модели из плетеной рафии или из кожи — идеальная стильная праздничная обувь. В сочетании с ремешком на пятке и щиколотке смотрятся особенно интересно.

Платформы отлично сочетаются с разными моделями брюк. А что делать с юбками и платьями? Чем короче подол, тем ниже должна быть платформа. Тем не менее и мини-платье с высокими платформами может смотреться просто потрясающе. Законы моды для того и созданы, чтобы иногда их нарушать. И в этом сезоне платформы — отличный способ это сделать.