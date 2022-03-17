Личное: “Скелеты в шкафу”

О любви в тяжелое время.

moon_for_sun

Здравствуйте дорогая Эволюция!

Огромная благородность вам за то, что несмотря на сложное время остаётесь со своими читателями, и за то, что в контексте современных реалий, когда весь мир расколот на тех, кто за и тех, кто против, остаётесь на стороне всех, вернее за людей.

Я понимаю, что скорее всего мое письмо не будет опубликовано, потому как сейчас это все отходит на второй план, но тем не менее хочу написать, вдруг вы прочитаете и когда нибудь будет опубликован материал на эту тему.

Последние пару месяцев со мной стали происходит какие то неприятные вещи. Я не считаю себя красавицей или большой умницей, но всегда легко могла привлечь внимание мужчин, или влюбиться того, кто мне понравился. Другое дело, что эти отношения, как правило не заканчивались хеппи эндом. Но обычно у меня всегда есть несколько ухажёров «в запасе».

Так вот что стало происходить. После своего недавнего расставания с мужчиной, который хотел жить вместе, но жениться был не готов, я конечно пострадала, и как всегда решила отвлечься.

(Последние отношения закончились жирной точкой со стороны автора после больших щипцов. То есть в поле слив, прикрытый короной. Опишите слив и корону)

Стала шерстить свой список контактов и писать своим «скелетам» в шкафу. Наивная, думая, что они все в очередной раз будут рады до небес снова меня развлечь и порешить мое самолюбие.

(Корона растет от иллюзий, что “скелеты” всегда были “рады до небес”. То есть содержимое шкатулки не просто вредное, а злокачественное. Опишите, что это. И ошибку по Фрейду “порешить” вместо “потешить”, которая описывает реальное положение дел)

Я и вправду хотела бы влюбиться в кого то из них…развить отношения. И вот, один отвечает, «рад тебя слышать, давай встретимся, выпьем кофе»…. И пропадает.

Второй тоже вроде бы рад, но шагов никаких…. Третий вообще не ответил, хотя до нового года активно ухаживал…. Четвёртый, зашёл в чат, но даже не прочитал сообщение….

И ещё пара таких же сценариев.

(У людей шок от происходящего, а автор на своей волне, у нее любовный голод = стремление накормить корону и закрыть свой облом и слив. Поэтому вместо фигуры в поле у нее щипцы и эти щипцы чувствует каждый, кто начинает с ней общаться. Каждый сейчас пытается найти для себя какую-то опору или мотивацию. Кто понимает, как может выглядеть опора или мотивация? Какие женщины сейчас окажутся особенно востребованы? И почему от автора шарахаются?)

И тут у меня паника! Я что стала всем сразу неприятна? Или что то с моим полем ужасное творится после расставания? А может это от того, что мне скоро 40!?

Или и это тоже связано с обстановкой в мире (навряд ли), которая так или иначе затрагивает нас всех.

Просыпаюсь уже который день с ужасным чувством, не могу понять что мне делать и как изменить ситуацию. Стараюсь не думать об этом. Но вижу, что я прям словно дурнею от этих мыслей.

(Это значит, что кроме отталкивающих щипцов появляется еще и истерика, и это совсем беда. Нужно срочно отвлечься от романтики и заняться экономикой. Это позволит стать адекватней и выйти на нормальную волну в дальнейшем общении. Как заняться экономикой автору, кто понимает?)

Я бы очень хотела наконец построить взаимные гармоничные отношения и выйти замуж. Дочке в этом году 18, скоро она упорхнёт в самостоятельную жизнь, а я останусь одна….как та бабка у разбитого корыта.

(Выйти замуж можно и в сорок, и в пятьдесят, и позже. Когда дочка выпорхнет, выйти замуж будет даже проще. Поэтому нет никаких причин для паники. Часики не тикают, времени впереди вагон)

Благодарю вас за ваш труд. Крепкого вам здоровья!