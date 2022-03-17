Леди Гага и Мэгги Джилленхол в элегантных, но очень разных образах на премии в Нью-Йорке

Парад премий продолжается (кажется, вздохнуть спокойно все смогут только после “Оскара”). Вчера свои призы раздало профессиональное сообщество журналистов-кинокритиков Нью-Йорка. На премии New York Film Critics Circle, в отличие от Critics Choice Awards и BAFTA, не было созвездия селебрити, но две актрисы привлекли особое внимание фотографов.

Звездами вечера, который прошел в ресторане TAO Downtown, стали Леди Гага и Мэгги Джилленхол. Первая после нескольких неудач была наконец удостоена премии за лучшую женскую роль в фильме «Дом Gucci», а вторая забрала приз за лучшую режиссерскую работу над картиной «Незнакомая дочь» по одноименному роману Елены Ферранте. Этот фильм еще поборется в номинации на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий». А статуэтку за лучший сценарий получил фильм Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца». Режиссера на мероприятии не было, вместо него приз получили исполнители главных ролей Алана Хаим и Купер Хоффман.

В отличие от противоречивого образа для дорожки Critics Choice Awards, вчера Леди Гага выбрала лаконичное черное платье Jason Wu с многоярусной юбкой и топом-бандо с необычным “вырезом” вверх. Простой, практически нюдовый макияж дополняли бриллиантовые украшения Tiffany & Co и прическа-пучок с одним выпущенным волнистым локоном по линии лица.

Мэгги Джилленхол же появилась в диаметрально противоположном образе, который, впрочем, не уступал первому по элегантности: актриса и режиссер надела черный брючный костюм Prada. Отличительной особенностью пиджака стали засученные рукава, расшитые зелеными и белыми камнями, из-под которых виднелась белая блестящая рубашка.

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