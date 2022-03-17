 

Леди Гага и Мэгги Джилленхол в элегантных, но очень разных образах на премии в Нью-Йорке

17.03.2022, 16:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Парад премий продолжается (кажется, вздохнуть спокойно все смогут только после “Оскара”). Вчера свои призы раздало профессиональное сообщество журналистов-кинокритиков Нью-Йорка. На премии New York Film Critics Circle, в отличие от Critics Choice Awards и BAFTA, не было созвездия селебрити, но две актрисы привлекли особое внимание фотографов. 

Звездами вечера, который прошел в ресторане TAO Downtown, стали Леди Гага и Мэгги Джилленхол. Первая после нескольких неудач была наконец удостоена премии за лучшую женскую роль в фильме «Дом Gucci», а вторая забрала приз за лучшую режиссерскую работу над картиной «Незнакомая дочь» по одноименному роману Елены Ферранте. Этот фильм еще поборется в номинации на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий». А статуэтку за лучший сценарий получил фильм Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца». Режиссера на мероприятии не было, вместо него приз получили исполнители главных ролей Алана Хаим и Купер Хоффман.

В отличие от противоречивого образа для дорожки Critics Choice Awards, вчера Леди Гага выбрала лаконичное черное платье Jason Wu с многоярусной юбкой и топом-бандо с необычным “вырезом” вверх. Простой, практически нюдовый макияж дополняли бриллиантовые украшения Tiffany & Co и прическа-пучок с одним выпущенным волнистым локоном по линии лица. 

Мэгги Джилленхол же появилась в диаметрально противоположном образе, который, впрочем, не уступал первому по элегантности: актриса и режиссер надела черный брючный костюм Prada. Отличительной особенностью пиджака стали засученные рукава, расшитые зелеными и белыми камнями, из-под которых виднелась белая блестящая рубашка.

Еще больше новостей – в нашем Telegram-канале.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Мнение: Россия – либеральная страна

04.07 / Александра Новикова и Feduk впервые рассказали о своем знакомстве и отношениях

25.08 / Нина Добрев проводит романтические каникулы в Мексике с олимпийским чемпионом Шоном Уайтом

04.08 / Сосо Павлиашвили оберегает дочерей от современной музыки: Это унизительно

21.07 / Скандалы: Шпионские игры Sabre

21.02 / Мнение: Антимонархические протесты в Испании

17.11 / Скандалы: Левону Агаджаняну дали дело для чтения

16.02 / Туристическая отрасль начала оживать после тяжелых месяцев пандемии – Собянин

22.01 / Мнение: Омикрон против вакцинированных

08.09 / Руководство БСК парирует нападки оппонентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика