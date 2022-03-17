 

Звезда сериала “Лондонград” Ингрид Олеринская впервые о муже: “Он не из мира кино”

17.03.2022, 16:35, Разное
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14 марта, в день, когда Ингрид Олеринской исполнилось 30 лет, она вышла замуж. Актриса, известная по главной роли в сериалах “Лондонград” и “Корабль” и фильме “Неадекватные люди”, тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. В своих социальных сетях девушка не публикует снимков с любимым и не называет его имени. Поэтому пост с фотографией из дворца бракосочетания вызвал бурную реакцию коллег и подписчиков.

Олеринская крайне редко делится подробностями о себе и в беседе с журналистами, предпочитая говорить, что она – “довольно закрытый человек и сложно сходится с людьми”. Но специально для HELLO.RU Ингрид сделала исключение и впервые рассказала о своем нынешнем супруге.

Ингрид, поздравляем со свадьбой! Уже решили, куда поедете на медовый месяц?

Спасибо! В сложившейся ситуации выбирать особо не приходится. Отложим пока путешествие до лучших времен.

Расскажите, кто все-таки ваш таинственный избранник?

Имя я вам не скажу, но он не из мира кино. Чему я очень рада.

А при каких обстоятельствах и где вы познакомились?

Познакомились мы на выходе из заведения, в котором оба предпочитали проводить время. Теперь мы ходим туда вместе.

Как ваш возлюбленный сделал вам предложение?

Изначально это было сказано скорее в шуточной форме, чем всерьез… Но довольно скоро мы поняли, что действительно хотим связать себя узами брака.

Ингрид Олеринская с мужем

Напомним, Ингрид родилась 14 марта 1982 года в Рязани, жила в Нижнем Новгороде, а после школы переехала в Москву, Здесь она поступила в педагогический на факультет географии, а потом, пройдя кастинг, получила свою первую роль в фильме “Неадекватные люди”.

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