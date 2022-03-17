 

Эван Рейчел Вуд раскрыла новые детали отношений с Мэрилином Мэнсоном: “Он заставлял меня пить его кровь”

17.03.2022, 15:05, Разное
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Эван Рейчел Вуд стала первой женщиной, которая обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии. Дело против музыканта, основанное на показаниях нескольких женщин, все еще не закрыто. И хотя вина артиста не доказана, актриса не сдается. Накануне в сеть вышел документальный фильм, в котором Эван Рейчел Вуд во всех подробностях рассказывает и о знакомстве с Мэнсоном, и о том, как развивались их отношения. Она утверждает, что на протяжении всего романа она подвергалась со стороны артиста физическому и психологическому насилию. 

В этой ленте актриса раскрыла новые шокирующие подробности надругательств со стороны Мэрилина. Еле сдерживая слезы, Эван Рейчел Вуд поведала, как Мэнсон насиловал ее, накачивал наркотиками, изолировал от друзей и близких, пытал и издевался. Она рассказала, как однажды он привязал ее к молельной скамье и избил кнутом времен Холокоста, потом электрошокером бил по ранам и половым органам до тех пор, пока она не попросила о пощаде, а после заставил ее пить его кровь. 

Он связал меня и стал бить кнутом. Снова и снова. Это был кнут с нацистской свастикой времен Холокоста. Я же еврейка. Потом он электрошокером бил по моим половым органам. Было так больно, я так дернулась, что повредила колено. Упала, лежу в его руках, и думаю: “Просто скажи ему то, что он хочет услышать, и это закончится”. И стала просить прощения: “Мне жаль, мне очень жаль”, – говорила я. Он баюкал меня и говорил: “Вот теперь ты меня понимаешь”. После этого он взял нож, порезал ладонь и заставил выпить его крови. 

Эван Рейчел Вуд и Мэрилин Мэнсон

Отметим, что сам Мэрилин все обвинения со стороны Эван Рейчел Вуд отрицает. Более того, в начале марта он подал ответный иск против бывшей девушки, обвинив ее в клевете. Он считает, что это “заговор с целью разрушить его музыкальную карьеру”. Актриса же иска не боится:

Это месть, которая заставляет выживших молчать. Вот почему люди не хотят выступать. Но я уверена, что правда на моей стороне, и что правда выйдет наружу, — говорит актриса.



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