Жених Дианы Крюгер Норман Ридус получил сотрясение мозга на съемках “Ходячих мертвецов”

Сейчас в США идут съемки заключительных серий популярного сериала “Ходячие мертвецы” – последний, 11-й сезон, начал выходить на экраны в августе прошлого года (на сегодняшний день в доступе 13 из 24 серий), но съемки встали на паузу из-за пандемии коронавируса. Но на днях съемки снова встали на “стоп” из-за травмы одного из ключевых актеров – Нормана Ридуса. Издание Deadline сообщило, что 53-летний актер получил сотрясение мозга во время съемок. Детали происшествия неизвестны, но представитель актера заверил, что жизни Нормана ничего не угрожает.

Известно лишь, что, пока Ридус восстанавливает свое здоровье, он не появится ни на съемках финальных серий (их премьера уже отложена), ни в ближайших фестивалях, где он должен был появиться вместе с коллегами по сериалу. Как сообщают источники, актер лечится уже дома, где за ним присматривает его невеста Диана Крюгер. Напомним, об их помолвке стало известно осенью прошлого года. Пара также растит дочку – в ноябре ей исполнилось три года.

Норман Ридус и Диана Крюгер

Сериал “Ходячие мертвецы”, основанный на одноименной серии комиксов про мир после апокалипсиса, в котором люди пытаются выжить и спастись от зомби, выходит с 2010 года. С тех пор он стал одним из самых популярных во всем мире, а главные актеры стали звездами мирового масштаба, в том числе и Норман Ридус. Причем его персонаж не был взят из комикса, а написан сценаристами специально под него.

В производстве также находится спин-офф, посвященный Дэрилу (Норман Ридус) и Кэрол (Мелисса Макбрайд). Его релиз запланирован на 2023 год.

Напомним, на этой неделе Диана Крюгер, звезда таких фильмов как “Господин Никто” и “Бесславные ублюдки”, рассказала о харассменте во время кинопроб для исторической драмы “Троя”, которая вышла на экраны в 2004 году.