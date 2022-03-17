 

Мнение: …И вот это время пришло…

17.03.2022, 4:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запад перешел к охоте. Созданы структуры, задачей которых является поиск и конфискация активов российских политиков и олигархов. Создана группа минюстиции США KleptoCapture. Создана группа минфина США REPO строго по российским фигурантам (Russian Elites, Proxies, and Oligarch), в задачи которой входит помимо поиска активов непосредственно лиц из санкционных списков и активы, записанные на родственников и номиналов. Богатая традициями Дикого Запада Америка создает программу «охотников за головами» KleptoCracy, которая гарантирует вознаграждение всем, кто найдет или укажет активы и собственность русских.

И теперь все эти структуры интернационализируются — к ним присоединяются соответствующие службы и группы Великобритании, Германии, ряда других европейских стран.

Время кормить свинью и время ее забивать на мясо. И сало. Путинской братве было позволено вывозить награбленное у страны эшелонами на Запад. И теперь пришло время с этим расстаться. Народу России все это, конечно, не достанется. Но оно было уже списано в момент, когда братки украли и вывезли. С этой секунды с ним можно было прощаться без иллюзий.

В любом случае теперь потрошить будут всех. Братве было поставлено условие — сдать пахана. Братва сделала вид, что по-американски не понимает. Теперь ей объяснят то же самое без переводчика.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Коротченко рассказал о «мощном щите», защищающем Россию в Арктике от атаки США

25.11 / Мнение: Громкий скандал и никаких последствий

09.07 / Россиянам сообщили о риске появления новых схем отъема жилья

13.02 / Мнение: Энергетизм Оствальда

03.01 / Личное: ” 80 евро не такая большая сумма”

16.03 / На отдых с собакой в Египте Дана Борисова потратила 250 тысяч рублей

12.08 / На Украине предложили США присоединиться к переговорам по Донбассу

11.02 / Мнение: Зачем женщины притворяются мужчинами?

06.08 / Мнение: “Осажденная крепость”.

15.04 / Мнение: В чём же я псих-то?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика