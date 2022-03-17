Мнение: …И вот это время пришло…

Запад перешел к охоте. Созданы структуры, задачей которых является поиск и конфискация активов российских политиков и олигархов. Создана группа минюстиции США KleptoCapture. Создана группа минфина США REPO строго по российским фигурантам (Russian Elites, Proxies, and Oligarch), в задачи которой входит помимо поиска активов непосредственно лиц из санкционных списков и активы, записанные на родственников и номиналов. Богатая традициями Дикого Запада Америка создает программу «охотников за головами» KleptoCracy, которая гарантирует вознаграждение всем, кто найдет или укажет активы и собственность русских.

И теперь все эти структуры интернационализируются — к ним присоединяются соответствующие службы и группы Великобритании, Германии, ряда других европейских стран.

Время кормить свинью и время ее забивать на мясо. И сало. Путинской братве было позволено вывозить награбленное у страны эшелонами на Запад. И теперь пришло время с этим расстаться. Народу России все это, конечно, не достанется. Но оно было уже списано в момент, когда братки украли и вывезли. С этой секунды с ним можно было прощаться без иллюзий.

В любом случае теперь потрошить будут всех. Братве было поставлено условие — сдать пахана. Братва сделала вид, что по-американски не понимает. Теперь ей объяснят то же самое без переводчика.

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