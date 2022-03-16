Мнение: Путин и «пятая колонна»

Прочитал стенограмму выступления президента России на совещании «о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ». Посмотрел видео.

Самое интересное в речи Владимира Путина – это определение понятия «пятая колонна». По мнению президента России, «пятая колонна» – это россияне, которые «зарабатывают деньги здесь, у нас, а живут там. И живут даже не в географическом смысле, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию». Это россияне, которые «по своей сути, ментально находятся именно там».

Кого имел в виду Путин? По-моему, президент имел в виду мэров, губернаторов, крупных чиновников, топ-менеджеров госкорпораций… Именно эти россияне «зарабатывают деньги здесь, у нас», а ментально «живут там». Там у них учатся дети. Туда они вывозили (пока это было возможно) жен, любовниц, родственников…. отдыхать, лечиться, опустошать дорогие магазины.

Я правильно понял президента?

Но если я правильно понял президента, это выступление Путина на совещании, посвященном поддержке регионов, звучит как прямое указание ФСБ, МВД, СКР немедленно начать решительную борьбу с «пятой колонной». Так или не так?

Меня ничуть не удивит, если в ближайшее время последуют аресты губернаторов, мэров, крупных чиновников. Не всех, конечно. Но пяток-другой таких арестантов, не сомневаюсь, чоень воодушевит народонаселение.

Фотография отсюда

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