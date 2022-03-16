Мнение: Чем важна Россия для БигФармы

Очень интересная и, я бы сказал, шокирующая информация от телеграм-канала “Вирусная нагрузка” (много писал о ковиде и ковидобесии). Вот его данные из сегодняшнего поста:

“Большинство зарубежных фармкомпаний мало зависит от России в отношении прибыли: в среднем она дает 1% от среднегодовой выручки, хотя есть исключения – например, для Stada доля российского рынка составляет 14%. Но! Значимую роль Россия играет в качестве площадки для проведения КИ из-за наличия необходимой инфраструктуры и централизованной системы здравоохранения в сочетании с низкими затратами на исследования. До введения санкций в этой сфере наблюдался динамичный рост: с 71 КИ в 2017 г. до 797 в 2021 г.

Среди приводящихся или планируемых на данный момент КИ 508 относятся к американским компаниям, еще 659 – к европейским”.

КИ – это “клинические испытания”. Попросту говоря, РФ давно и плодотворно используется западными кампаниями как полигон для проверки собственных лекарств. А почему они прутся сюда? Зачем так далеко отъезжать? Глаксо Велкам – английская компания, проводили бы испытания на англичанах; Пфайзер американская – испытывайте на американцах; Roche – французская, на французах! Почему у нас?!

Ответ очевиден и прост: россиян не жалко. И они к тому же дешевле. Плюс весьма двусмысленно звучит пассаж о наличии “централизованной системы здравоохранения” как о преимуществе, благодаря которому в Россию слетаются, как мухи на мед, все фармгиганты мира “для проведения КИ”. Что это означает? При чем тут централизованная система? Очевидно, при том, что это удобно для БигФармы: не надо ездить по российским регионам, в грязи и пыли, и там персонально уламывать тамошних главврачей и губернаторов. Всё “цивилизованно”: прямо в Москве обкашливаешь все с высокопоставленными федеральными чинушами, платишь сколько надо – и они тебе подгоняют контингент. Культура!

В общем, фраза про “люди – это новая нефть”, засверкала в связи с этими КИ новыми красками.