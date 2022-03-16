 

Кристен Стюарт раскрыла новые подробности предстоящей свадьбы со своей девушкой

16.03.2022, 20:00, Разное
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У Кристен Стюарт счастливая полоса: мало того, что 31-летняя актриса номинирована на премию “Оскар” за роль принцессы Дианы в фильме “Спенсер”, она еще и собирается выйти замуж за Дилан Мейер. Влюбленные, к слову, недавно впервые появились вместе на красной дорожке премии Critics Choice Awards.

Эти два события и стали главными темами в беседе Стюарт с ведущим Джимми Киммелом в его авторском вечернем шоу. Стюарт по-прежнему не говорит, когда и где будет торжественная церемония бракосочетания, но то, что она точно состоится, у невесты нет сомнений. Просто сейчас у нее совсем нет времени планировать праздник, ведь скоро состоится другая церемония – вручения премии “Оскар”.

Я сейчас занята, собираюсь выиграть “Оскар”. Шучу! Но я действительно так занята, что не успеваю планировать свою свадьбу. Пока есть только некоторые фантазии. Я одержима вкусной едой, так что, составление меню станет для меня самой важной задачей, – сказала Стюарт Киммелу.   

При этом Кристен отметила, что знает, каким должен быть ведущий ее свадьбы – таким, как известный телеведущий, ресторатор Гай Фиери. Киммел пошутил, что экономии ради свадебную церемонию можно провести прямо во время церемонии премии “Оскар” 27 марта. На это Кристен ответила шуткой:

Точно, а если я не получу награду, то могу попросить Оливию Колман выйти за меня! – отшутилась Стюарт, вспомнив другую претенденту на премию в номинации “Лучшая женская роль”.

Кристен СтюартКристен Стюарт и Джимии Киммел 

Говоря о номинации на премию, Кристен рассказала, как отреагировали ее родители на радостную новость. Если отец сразу же сказал, что гордится дочерью, то мама не сразу поняла, в чем дело. 

Она сказала: “Ну, дорогая, отлично! Я просто еще не проснулась…”. Прошло несколько минут, прежде чем она осознала, и по-настоящему обрадовалась, сказав, что просто ошеломлена, – рассказала Стюарт и добавила, – Она (мама) дала мне старт в профессии. Я была очень стеснительным ребенком и как-то сказала ей: “Я хотела бы попробовать актерство и, может быть, сделать профессиональную фотосессию, на это нужно три тысячи долларов. Сможешь меня выручить?”. Она спросила: “Получится – вернешь мне потом деньги”. И я пообещала вернуть. 

Напомним, Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой Дилан Мейер в ноябре прошлого года в разговоре с ведущим Говардом Стерном на радиостанции SiriusXM. Она намекнула, что инициатива исходила от нее, но предложение все-таки сделала Дилан.

Кристин Стюарт и Дилан МейерКристин Стюарт и Дилан Мейер



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